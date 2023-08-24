AB, Facebook ve Google gibi şirketlere sıkı denetim getiriyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Facebook, Google, Instagram ve TikTok dahil toplam 19 sosyal medya ve teknoloji şirketine yönelik sıkı denetimi içeren "Dijital Hizmetler Yasası" 25 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

AB'nin dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan teknoloji, online ticaret ve sosyal medya şirketlerini hedef aldığı sıkı kurallar yarın yasalaşıyor. "Dijital Hizmetler Yasası (DSA)" kapsamında Avrupalı kullanıcıların çevrimiçi ortamda güvende olması, yasa dışı veya bir platformun hizmet şartlarını ihlal eden zararlı içeriğin yayılmasının önüne geçilmesi, mahremiyet ile ifade özgürlüğü gibi temel haklarının korunması hedefleniyor.

Online alışveriş devlerini de kapsayan Dijital Hizmetler Yasası, yeni tüketici koruma ve telif hakkı denetimi zorunluluklarını da içeriyor. Buna göre Amazon ve Zalando gibi alışveriş platformlarında AB vatandaşlarının daha fazla korunmasını sağlayacak denetimler istenecek. Yasa dışı ve kopya ürünlerin şikayet edilmesi, hızlıca platformlardan çekilmesi de yeni yasanın getirdiği şartlar arasında yer alıyor.

Sanal Hizmetler Yasası ayrıca reşit olmayanların ve gençlerin korunması konusunda da sıkı içerik kontrolünü içeriyor. Buna göre başta TikTok olmak üzere dev platformlarda yayınlanan zararlı içerikler hakkında hızlı uyarı ve şikayet seçenekleri getirilerek zararlı içeriklerin yayından çekilmesi ve ardından uzman bir heyet tarafından incelenerek gerekli görüldüğü takdirde derhal yayından kaldırılarak kullanıcıların korunması amaçlanıyor.

AB yeni dijital kurallarından etkilenen platformlar

Dijital Hizmetler Yasası, 8'i sosyal medya platformu olmak üzere 19 şirketi hedef alıyor. Bu kapsamda Avrupa'da faaliyet gösteren ve kullanıcı sayısı yüksek olan AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok Twitter, Wikipedi, Youtube ve Zalando yarından itibaren katı kurallara tabi olacak.

Söz konusu şirketlerin Cuma gününden itibaren yasanın gerekliliklerini yerine getirmesi gerekiyor. Şirketler yasaya uymaması halinde milyarlarca euroluk para cezasıyla kaşı karşıya kalabilecek. - BRÜKSEL