AB, Dünyanın Kuantum Vadisi Olmayı Hedefliyor

Q-day (kuantum bilgisayarların interneti başarıyla kıracağı gün) henüz çok uzakta olabilir. Ancak bu, şirketlerin ve devletlerin yaşam, evren ve iyi şeyler hakkındaki düşüncelerimizi potansiyel olarak değiştirebilecek bir teknoloji yarışında geride kalmamak için şimdiden bu furyaya atlamamaları gerektiği anlamına gelmiyor. Öyle ki AB, dünyanın kuantum vadisi olmaya çok istekli.

AB'nin kuantum vadisi planı ne?

Giderek daha fazla "dijital egemenlik" kavramı etrafında dönen bir söylemin teşvik ettiği 11 AB üyesi ülke, bu hafta Avrupa Kuantum Teknolojileri Bildirgesi'ni imzaladı. İmzacılar, gelişmekte olan kuantum teknolojisi ekosisteminin çeşitli kısımlarında uyum sağlamayı, koordine etmeyi, etkileşime geçmeyi, desteklemeyi, izlemeyi ve diğer tüm uluslararası işbirliği fiillerini kabul etti.

Bu ülkeler arasında Fransa, Belçika, Hırvatistan, Yunanistan, Finlandiya, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Malta, Estonya ve İspanya bulunuyor. Ancak koalisyonda, sürenin kısa olması nedeniyle seçimden vazgeçtiği bildirilen Hollanda, İrlanda ve Almanya gibi bazı kuantum öncüleri hala eksik.

Nihai amacın küresel olarak rekabetçi bir kuantum ekosistemi yaratmak olduğu bildiriliyor. Bildiri şöyle başlıyor: "Kuantum hesaplama, simülasyon, iletişim, algılama ve metroloji, teknolojik kapasitelerde paradigma değişikliği yaratacak, küresel stratejik öneme sahip yeni ortaya çıkan alanlardır."

Yerli ve milli kuantum bilgisayar geliştirilecek!

Bildiride kuantum teknolojilerine yönelik yerli Ar-Ge kapasitelerinin oluşturulmasının ve bunlara dayalı cihaz ve sistemlerin üretilmesinin önemi vurgulanıyor. Ayrıca "stratejik varlıkları, çıkarları, özerkliği ve güvenliği" korumak için donanımdan yazılıma, uygulamalara ve standartlara kadar tüm kuantum yığınına yatırım yapılması gerektiği vurgulanıyor.

İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi olarak görev yaptığı süre büyük bir teknoloji düzenleme mücadelesine damgasını vuran Thierry Breton, kuantum mühendisliği yeteneğini kazanmanın oldukça zor olduğu bir ortamda, bu gerçekten de Avrupa'nın bir başka önemli teknoloji yarışında geride kalmasını önlemenin anahtarı olabilir. Acaba AB kuantum vadisi olabilecek mi?

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