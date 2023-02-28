AB'den Apple'a uyarı: Rekor ceza kapıda!

AB, Apple hakkında yaptığı incelemelere bir yenisini daha ekledi. Ancak komisyon bu kez para cezasını yüksek tutmaya hazırlanıyor.

Teknoloji dünyasının en büyük ismi olan Apple, zaman zaman Avrupa Birliği (AB) ile karşı karşıya geliyor. İkili daha önce de antitröst yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle karşı karşıya gelmişti. Son gelişmenin ardından Apple'a yüklü bir ceza gelebilir.

Apple, 39,4 milyar dolarlık bir para cezası ile karşı karşıya

Apple, bugüne dek App Store politikaları yüzünden birçok kez dava ile karşı karşıya kaldı. Şirket, bu kez büyük kayaya çarpabilir. AB, App Store'daki müzik uygulamalarında kullanıcıların diğer satın alma seçenekleri hakkında yeterince bilgilendirilmediğini iddia ederek antitröst yasasını ihlal ettiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi;

Avrupa Komisyonu, Apple'a müzik akışı sağlayıcıları için App Store kurallarıyla ilgili endişelerini açıklayan bir İtiraz Beyanı gönderdi. İtiraz Bildirgesi, Komisyonun bu antitröst soruşturmasının amaçları doğrultusunda IAP [uygulama içi satın alma] yükümlülüğünün yasallığı konusunda artık bir pozisyon almadığını açıklığa kavuşturuyor.

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Özetle AB, Apple'ın pazardaki hakimiyetini kötüye kullandığını düşünüyor. Müzik uygulamalarındaki daha düşük fiyatlarla abonelik seçeneklerini bilinçli olarak kullanıcılarından saklıyor. Aslında soruşturma, iki yıl öncesine dayanıyor. Spotify'ın Avrupa Komisyonu'na yaptığı şikayet ile başlayan süreç sonucunda Apple, 39,4 milyar dolarlık bir para cezasına çarptırılabilir.