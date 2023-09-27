AB, Apple'ı iPhone ekosistemini herkese açmaya çağırıyor

Avrupa Birliği son dönemde üzerinde çalıştığı yasalar ile teknoloji şirketlerini bazı standartlara uymaya zorluyor. Hatta bu zorlamanın bir sonucu olarak iPhone 15 ile Apple telefonlarında ilk kez USB-C bağlantı noktasına geçildi. Ancak AB, Apple ürünlerinin rakiplere açılmak zorunda olduğunu söylüyor.

AB: Apple, karlı iPhone ekosistemini herkese açmalı

Geçtiğimiz günlerde Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya gelen Avrupa Komisyonu İç Pazar Yöneticisi Thierry Breton, teknoloji devini yeni AB kurallarına uymaya çağırdı. Dijital Piyasalar Yasası kapsamında iPhone'daki uygulamaların kapılarını rakiplerine açmasını gerektirdiğini söyledi.

Bildiğiniz üzere Apple, kendi cihazları üzerinden Apple Pay ve Safari tarayıcı kendi uygulamalarını sunuyor. Bu durum ise iOS'taki rekabeti baltalayarak Apple'ın tekel olmasına yol açıyor. Ancak AB'nin son yasası, dijital hizmetlerin rekabete açık olmasını şart koşuyor.

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Şu anda Apple, iPhone'lara yüklenen uygulamaları kontrol ediyor. Ayrıca App Store'dan satın alınan uygulama içi hizmetlerden ve aboneliklerden yüzde 30 komisyonalıyor. Bu "kapalı bahçe" yaklaşımı ise da alternatif ödeme seçeneklerini devre dışı bırakıyor.

Breton, AB düzenlemelerinin "güvenlik ve gizlilikten ödün vermeden yeniliği teşvik etme" potansiyeline sahip olduğunu savundu. Apple ise uygulama kontrollerinin güvenlik için gerekli olduğunu söyleyerek bu yaklaşımı reddediyor.

AB, daha açık bir iPhone ekosistemi için rekabeti arttırmayı ve daha fazla seçenek sunmayı hedefliyor. Ancak Apple'ın AB'nin taleplerine nasıl bir yanıt vereceği ise belirsiz.

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