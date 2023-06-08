AB, 14 üye ülkede 56 şirketin teknoloji projelerine 8,1 milyar avro kamu desteği veriyor

Avrupa Birliği (AB), çoğunluğu Almanya olmak üzere 14 üye ülkede 56 şirketin ortak mikroelektronik ve iletişim projelerine toplam 8,1 milyar avro kamu desteği verilmesini onayladı. AB Komisyonu, birlik kamu destek kuralları kapsamında, araştırma, inovasyon ve mikroelektronik ile iletişim teknolojilerinin kurulumuna yardımcı olacak yeni projelere onay verildiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), çoğunluğu Almanya olmak üzere 14 üye ülkede 56 şirketin ortak mikroelektronik ve iletişim projelerine toplam 8,1 milyar avro kamu desteği verilmesini onayladı.

AB Komisyonu, birlik kamu destek kuralları kapsamında, araştırma, inovasyon ve mikroelektronik ile iletişim teknolojilerinin kurulumuna yardımcı olacak yeni projelere onay verildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Ortak Avrupa Çıkarına İlişkin Önemli Projelerin" Avusturya, Çekya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Malta, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya ve İspanya tarafından ortaklaşa hazırlandığı belirtilerek, bu ülkelerin teknoloji projelerine toplam 8,1 milyar avro kamu finansmanı sağlayacağı kaydedildi.

56 şirketin 68 farklı proje üstleneceğine işaret edilen açıklamada, verilecek kamu desteğine ilave olarak projelere özel sektörden de 13,7 milyar avro kaynak çekilmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, projelerin yeni mikroelektronik ve iletişim çözümleri üreteceği, enerji verimliliği ve kaynak tasarrufu sağlayan elektronik sistemler ile üretim yöntemleri geliştireceği, bunun dijital ve yeşil dönüşüme katkı sunacağı kaydedildi.

Projelerin 5G, 6G, otonom sürüş, yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi alanlarda teknolojik ilerlemeye katkıda bulunacağına dikkat çekilen açıklamada, projeler kapsamında ilk yeni ürünlerin 2025 yılında piyasaya sürüleceği, bütün projelerin 2032'ye kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Airbus, ASML, Bosch, Ericsson, Nokia, Renault, Valeo gibi büyük şirketler de projelerin katılımcıları arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Almanya Ekonomi Bakanlığı da AB Komisyonu'nun yeni teknolojilere yönelik destek planını onaylamasının ardından ülkede 31 mikroelektronik alanındaki projeye yaklaşık 4 milyar avro fon sağlanacağını bildirdi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda AB'den onay alarak kullanabiliyor.