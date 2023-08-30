AA, TEKNOFEST'te yerini aldı

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerini aldı. AA, etkinlikteki gelişmeleri abonelerine ve dünyaya aktarıyor. Ayrıca, AA standında ziyaretçilere bilgi veriliyor ve çocuklar için hatıra fotoğrafı çekimi yapılıyor.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, kurum olarak TEKNOFEST alanındaki heyecana ortak olduklarını belirterek, "Bu henüz bir başlangıç. Ülkemiz için ve dünya için de çok güzel gelişmeler olacak. TEKNOFEST de bunun mimarlarından bir tanesi, mimari bir projedir." dedi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda kapılarını açarken etkinliğe 8. kez global iletişim ortağı olan AA da anbean gelişmeleri abonelerine ve dünyaya aktarıyor.

Ülkede milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'in medya paydaşları arasında bulunan AA, standında da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Deneyimli muhabirleri, foto muhabirleri ve kameramanlarıyla etkinlikte yer alan AA ekibi, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler dahil tüm etkinlikleri izliyor.

Açılan stantta ziyaretçilere kuruma ilişkin bilgi verilirken çocuklar için de hatıra olarak greenbox önünde fotoğraf çekimi yapılıyor.

Stanttaki haber merkezinde muhabirlerin haber üretim süreçleri anlık izlenebiliyor.

Stantta, çocuklara yönelik hazırlanan bilgi yarışmasıyla da AA'nın misyonu ve vizyonu genç kuşaklara aktarılıyor.

"Bu henüz bir başlangıç"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, stantta festivali takip eden muhabirlerle bir araya gelerek, haber akışına ilişkin bilgi aldı.

Karagöz, etkinlik alanındaki büyük heyecana ortak olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Küçük küçük tohumlar fideye, fideler ağaca dönüştü, ağaçlar da ormana dönüşüyor. Bu henüz bir başlangıç. Ülkemiz için ve dünya için de çok güzel gelişmeler olacak. TEKNOFEST de bunun mimarlarından bir tanesi, mimari bir projedir. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. En doğru haberi, en hızlı şekilde tüm dünyaya duyurmaya devam ediyoruz."

Alanda görevli muhabirlerle hatıra fotoğrafı çektiren Karagöz, stantta yapılan çocukların yarışmasını da izledi. Karagöz, yarışmaya katılan çocuklara hediye vererek başarı diledi.

AA eserlerini inceleme imkanı

Festival alanındaki AA standında, deneyimli muhabirler ve editörlerce hazırlanan Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerin derlendiği kitap ve dergi yayınları da bulunuyor.

Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA yıllıkları, Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız, Türkiye ve Dünyada 100 Yıl, 100 Yıllık Türkiye, Karabağ Zaferi, Mehmetçik Zaferin Askerleri, Yıllık 2022 gibi AA'nın birçok eseri de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Gündeme dair bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler, AA'nın eserlerini yakından inceleme imkanı yakalıyor.