A101, Televizyon ve Akıllı Telefon Satışına Başladı

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, teknolojik ürünlerle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. A101'de satılan televizyon ve akıllı telefon modelleri ve fiyatları açıklandı.

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, binlerce mağazasıyla tüketicilerin taleplerine uygun olarak alışılageldiğin dışında ürünleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Son zamanlarda teknolojik ürünler ile karşımıza çıkan A101, şimdi ise televizyondan akıllı telefona kadar kapsayan bir teknoloji şöleni başlattı.

A101 'de satılan teknoloji ürünleri

A101, 16 Kasım tarihinde satacağı ürünleri paylaştı. Buna göre Dünya Televizyon Günü'ne özel birkaç TV modeli raflarda yerini alacak. Bu kapsamda TOSHIBA 50UL2163DT/2 50¨ Ultra HD Smart TV modeli, 10 bin 799 TL'ye satılacak.

TOSHIBA 70UL4C63DT 70¨ Ultra HD 4K Smart LED TV modeli 22 bin 999 TL'den satılacakken, Onvo 650V6000U 65¨ Ultra HD Android 13 Smart LED TV'nin fiyatı ise 14 bin 339 TL olarak belirlendi. Dünya Televizyon Günü olsa da akıllı telefon ve kablosuz kulaklık da satılacak.

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Oukitel markasına ait C32 model akıllı telefon, 4 bin 699 TL fiyatla satılacak. Cihaz, 20 Megapiksel ana kameraya ve 5 Megapiksel özçekim kamerasına sahip. Bununla beraber 5.150 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

Xiaomi Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık ve Piranha Kulak İçi Bluetooth Kulaklık ise sırasıyla 399 TL ve 199 TL fiyat etiketiyle tüketicilerin karşısına çıkacak. 16 Kasım'da satışa çıkacak teknolojik ürünleri aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

ÜrünFiyatı TOSHIBA 70UL4C63DT 70¨ Ultra HD 4K Smart LED TV22 bin 999 TLTOSHIBA 50UL2163DT/2 50¨ Ultra HD Smart TV10 bin 799 TLOnvo 650V6000U 65¨ Ultra HD Android 13 Smart LED TV14 bin 339 TLOnvo 430V6000F 43¨ Full HD Android 13 Smart LED TV5 bin 699 TLOnvo 320V6000H 32¨ HD Ready Android 13 Smart LED TV4 bin 99 TLOukitel C32 Cep Telefonu4 bin 699 TLXiaomi Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık399 TLPiranha Kulak İçi Bluetooth Kulaklık199 TLPHILIPS 10.000 mAh Powerbank329 TL

Bunun yanı sıra 11 Kasım ile 1 Aralık tarihleri aralığında indirimli olarak satılan teknolojik ürünler ise şu şekilde;

ÜrünFiyatı TOSHIBA 43UA2263DT 43¨ UHD Android LED TV8 bin 449 TLOnvo 0V43400 43¨ Full HD WebOS Smart LED5 bin 599 TLPHILIPS 32PHS5507/62 32¨ Uydu Alıcılı LED TV4 bin 399 TLLenovo N4120 4 GB RAM + 128 GB Notebook5 bin 999 TLOmix X400 64 GB Cep Telefonu3 bin 299 TLTecno Spark Go 2023 Cep Telefonu3 bin 599 TL

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