A101, 10 bini aşan mağazasıyla 81 ilin neredeyse tüm ilçelerinde aktif satış yapıyor. Dolayısıyla istediğimiz teknolojik ürünler geldiğinde en yakın şubeye giderek alabiliyoruz. Fakat geçtiğimiz gün satışa çıkan otomobil yalnızca A101 online mağaza üzerinden alınabilecek. A101'de satılan elektrikli arabayı inceledik.

A101'de satılan elektrikli arabayı bulduk!

Volta EV1, gelişmiş yol tutuşu ile güvenli bir sürüş sunuyor. Optimal tasarımı ile park yeri bulma ve park etme gibi sorunları ortadan kaldırır, geri görüş kamerası ve sesli uyarı sistemi ile kusursuz park etmenizi sağlar. Açılır tavanı, açılabilir arka camı ve ısıtma sistemi ile yolculuklarınızı keyifli hale getiren Volta EV1, size evinizin konforunu yaşatıyor.

Volta EV1, 72V 58 AH olan VRLA Jel aküsü ile tek şarjda 63 km menzil imkanı sunar. Ortalama şarj süresi 7-8 saat olan EV1 aracınızı dilerseniz ev tipi prizlerinizde(220V), dilerseniz halka açık şarj istasyonlarında şarj edebilirsiniz. Maksimum 45 km/sa hıza ulaşan Volta EV1, şehir içi ulaşımda gideceğiniz yere en kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

Volta EV1 özellikleri ve fiyatı

Azami hız: 45 km/sa

Menzil: 63 km

Motor gücü: 2.0 Kw

Motor torku: 4.5 Nm

Boyutlar: U: 2300 mm, G: 1090 mm, Y: 1645 mm

Kütle: 415 kg

Azami taşıma kapasitesi: 163 kg

Yokuş kalkma kabiliyeti: Yüzde 15

Batarya tipi: Vrla jel batarya

Batarya kapasitesi: 72V 58Ah

Şarj cihazı kapasitesi 72-89V 8.0 ±0.2A

Şarj süresi: 7-8 saat

Aktarma tipi: Diferansiyel motor

Enerji tüketimi: 68 Wh/km

Fren sistemi: Ö: Disk/ – CBS A: Disk

Tekerler: Ö: 125/65-12 A: 125/65-12

Oturma kon. sayısı: 2

Euro seviyesi: Euro 5

Fiyatı: 119 bin 990 TL