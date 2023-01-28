90.000 TL'lik taşınabilir bilgisayarda oyun oynadık!

Daha önce incelediğimiz Asus'un en güçlü taşınabilir oyun bilgisayarlarından olan ASUS ROG Strix Scar 17 SE G733 ile bu sefer videomuzda oyun testleri yapacağız. Bakalım şu an güncel fiyatı 90.000 TL seviyesinde olan ve RTX 3080 Ti ekran kartı, Core i9-12950HX gibi güçlü işlemciden gücünü alan taşınabilir oyun bilgisayarı ile beraber nasıl bir oyun deneyimi elde edeceğiz?

Nvidia RTX 3080 Ti ile yüksek performans!

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Oyun dediğimizde bilgisayarda ilk bakmamız gereken bileşen ekran kartı oluyor. Daha önce incelediğimiz Asus ROG Strix Scar 17 SE G733 modelinde de Nvidia'nın RTX 30 serisinde kullandığı en güçlü ekran kartlarından olan RTX 3080 Ti kullanılıyor.

GeForce RTX 3080 Ti, normalde maksimum 1590 MHz Boost hızı ile beraber 150 Watt TDP değerine sahip. Asus, kullandığımız bilgisayarda ekran kartına Dynamic Boost ile beraber 175 Watt'a kadar çıkabilme imkanı sağlıyor.

Dynamic Boost ile beraber 150 + 75 Watt değerine yani toplamda 175 Watt değerine çıkan ekran kartı da boost hızını 1640 MHz hızına kadar çıkarabiliyor. Bu da performansı daha da yukarı çıkarıyor.

256 Bit bellek bant genişliğine sahip ekran kartının 16GB GDDR6 video belleği bulunuyor. Hem 2K hem de 4K gibi yüksek çözünürlükte başarılı bir oyun performansı sunan RTX 3080 Ti, ayrıca Nvidia'nın Studio sürücüleriyle beraber çok da güçlü bir iş bilgisayarı haline de dönüşüyor. Asus Strip Scar 17 SE G733, özellikle video kurgulama, yazılım ve kodlama, oyun geliştirme ve görsel işleme başta olmak üzere pek çok performans isteyen iş kolunda da başarılı.

Şimdi dilerseniz videomuzun konusuna geri dönelim. Şu an 90.000 TL'ye alabileceğiniz ve oldukça güçlü donanıma sahip ROG Strip SCAR 17SE G733 ile nasıl bir oyun deneyimi yaşayacağız? Özellikle bilgisayarın 240 Hz yenileme hızı sunan 17 inç boyutundaki 2540 x 1440 çözünürlüğündeki ekranın özelliklerine sadık kalarak, 2K çözünürlüğündeki bir monitörle testleri gerçekleştireceğiz.

Nvidia'nın DLSS teknolojisini aktif edip, destekli oyunlarda da RTX detaylarını en yüksekte çalıştıracağız. Özellikle Nvidia, DLSS teknolojisiyle beraber, grafik kalitesinden hissedilebilir bir kayıp olmadan, çok daha yüksek FPS değerleri almamızı sağlıyor.

Nvidia'nın reflex teknolojisini de destekleyen bir monitör ile beraber kullandığınızda, oyunlarda rakiplerinize göre ciddi bir performans ve düşük gecikme avantajı sağlıyorsunuz. Şimdi dilerseniz bakalım bilgisayar, oyunlarda nasıl performans gösteriyor?

Asus ROG Strix Star 17SE G733 özellikleri

İşlemci: 12. Nesil Intel Core i9-12950HX, 2.3 GHz (30M Cache, 5.0 GHz Turbo Boost, 16 çekirdekli: 16 fiziksel, toplamda 24 mantıksal çekirdek)

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 GB GDDR6

Ekran: 17,3 inç, WQHD (2560×1440 piksel), DCI-P3: %100, 240 Hz yenileme, IPS

Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz

Maksimum kapasite: 64 GB RAM

Depolama: 2 TB + 2 TB PCIe 4.0 NVMe M2 SSD

Bağlantı: 1 x 3.5 mm ses girişi, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (görüntü ve enerji), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x RJ45 LAN, 1 x Thunderbolt 4 DisplayPort

Kablosuz: WiFi 6E, Bluetooth 5.2

Batarya: 90 WHrs, 330W güç kaynağı

Ağırlık: 3,10 kg