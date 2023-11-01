9. Kamu Bilişim Zirvesi'nde Firmalar Sunumlarını Gerçekleştirdi

Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 9. Kamu Bilişim Zirvesi'nin ikinci gününde, yapay zeka ve kamuda dijital dönüşümle ilgili en güncel konular ele alındı. Etkinlikte, ViewSonic, Jabra, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Technopc ve Verify gibi firmalar sunumlarını gerçekleştirdi.

Kamu Bilişim Derneğinin düzenlediği, yapay zeka ve kamuda dijital dönüşümle ilgili en güncel konuların ele alındığı 9. Kamu Bilişim Zirvesi'nin ikinci gününde firmalar sunumlarını gerçekleştirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirilen etkinlikte kamu ve özel sektörden katılımcılar yer aldı.

ViewSonic Türkiye Ülke Müdürü Önder Şengür, yaptığı konuşmada, şirketin 1987'de kurulduğunu ve donanım üreticisi olduğunu söyledi.

Şirketin ürünlerine ilişkin bilgi veren Şengür, kablosuz içerik paylaşımı konusunda da iddialı olduklarını dile getirdi.

Jabra Türkiye Kanal Satış Müdürü Murat Yalçıntaş da "Hibrit çalışma ve Kamu Kurumları, Dijital Dönüşüm Yolcuğu" başlıklı sunumunda, hibrit çalışmanın Kovid-19 salgını sonrasında daha çok gündeme geldiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzmanı Mustafa Tanır Bayrakdar, "Kamuda e-Fatura ve Elektronik Ödeme Sistemi"ne ilişkin sunumunda, e-fatura alanında Bakanlığın yaptığı çalışmaları anlattı.

Kamuda e-faturayla yaklaşık 10 milyon liralık tasarruf sağlandığını belirten Bayrakdar, e-belge, kamu harcama süreci ve elektronik ödeme sistemleri hakkında bilgi verdi.

Technopc Genel Müdürü Murat Yücel, "Cumhuriyetin 100. Yılında Yerli ve Milli Teknolojiler " sunumunda şirketin ürettiği ve son dönemde üzerinde çalıştıkları teknolojileri anlattı.

Verify Genel Müdürü Fatih Yazıcı da "Yapay Zeka" sunumunda 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda yapay zekanın nasıl ele alındığına ilişkin konuştu.