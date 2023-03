880 TL'lik oyunlar PS Plus ile ücretsiz oluyor!

PlayStation Plus için Nisan 2023 oyunları açıklandı. Hizmetin temel katmanı Essential, hem PS4 hem de PS5 sahipleri için üç yeni oyun sunacak. PS Plus aboneleri Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure ve Tails of Iron'ı 4 Nisan'dan itibaren oynayabilecek.

PlayStation Plus Nisan 2023 oyunları

PS Plus kataloğuna eklenecek üç yeni oyun, başlıca aksiyon/macera severlere hitap ediyor. Şubat ayında çıkış yapan Meet Your Maker, kısa sürede popüler hale geldi. Oyuncuların labirentler kurmalarına ve işgal etmeye çalışan diğer oyunculara karşı savunmayı ele alıyor.

Nisan ayının bir diğer çeken yapımı ise Sackboy: A Big Adventure oldu. LittleBigPlanet serisinin maskotu olan Sackboy'un maceralarına odaklanıyor. Sackboy: A Big Adventure'ı tek başınıza veya arkadaşınızla birlikte (co-op) oynayabilirsiniz.

https://shiftdelete.net/microsoft-redfall-playstation

Son olarak, Tails of Iron, Souls benzeri unsurlara sahip bir 2D aksiyon-RPG yapımıdır. Oyuncular, kurbağaları kovmaya ve "toprağın yeni efendisi" olmaya çalışan Rat Throne'un rolünü üstlenecek. Eylül 2021'de piyasaya sürülen yapım, PS5 ve PS4 sahipleri tarafından oynanabilir.

Meet Your Maker | PS4, PS5

Sackboy: A Big Adventure | PS4, PS5

Tails of Iron | PS4, PS5

Essential, Extra ve Deluxe tarafından oynanabilecek bu oyunların 4 Nisan'da erişime açılacağını belirtelim. Ancak bunlara ek olarak; Battlefield 2042, Minecraft Dungeons ve Code Vein'in 3 Nisan Pazartesi günü kütüphaneden kaldırılacağını hatırlatmak gerekiyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!