81 ilde 100 TEKNOFEST atölyesi kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, 81 ilde 100 TEKNOFEST atölyesi kurarak, gençlerin teknoloji yolculuğuna kendi şehirlerinden başlamalarına olanak sağlayacaklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, 81 ilde 100 TEKNOFEST atölyesi kurarak, gençlerin teknoloji yolculuğuna kendi şehirlerinden başlamalarına olanak sağlayacaklarını söyledi.

Coştu, Anadolu Bilişim Buluşmaları'na katılmak üzere geldiği kentte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin teknoloji atılımını "milli teknoloji hamlesi vizyonu" olarak tarif ettiklerini belirtti.

Milli teknoloji hamlesinin, Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığını gerçekleştirmede en önemli gücünün nitelikli insan kaynağı olduğuna işaret eden Coştu, bu kaynağı büyütmek için 2018'den bu yana TEKNOFEST etkinlikleri düzenlendiğini hatırlattı.

TEKNOFEST'in Türkiye'de teknoloji geliştirme kültürü ve yetkinliğinin dalga dalga büyümesine imkan sağlayan bir platform haline geldiğini dile getiren Coştu, "2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında üç büyük şehrimizde TEKNOFEST gerçekleştirdik. Tam 4 milyon 500 bin ziyaretçi ağırladık TEKNOFEST'lerde. 1 milyona yakın gencimiz, öğrencimiz TEKNOFEST'ler kapsamında yürüttüğümüz teknoloji yarışmalarına başvurdu." diye konuştu.

Milli teknoloji hamlesi için teknoloji geliştirme kültürünün ülkenin tamamına yayılması gerektiğine dikkati çeken Coştu, şöyle devam etti:

"Proje geliştirme kültürüyle birlikte çalışma kültürünü gençlerimiz arasında yaygınlaştırıyor olmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için de biz Türkiye'nin bütün şehirlerinde, 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yeni bir projenin startını verdik. '81 ilde 100 TEKNOFEST Atölyeleri Projesi'ni başlattık. Gençlerin TEKNOFEST yarışmalarına, bütün teknoloji yarışmalarına hazırlanabilecekleri, proje takımlarını oluşturup birlikte çalışabilecekleri fiziki ortamı, mentor desteğini sağlayacağımız TEKNOFEST atölyeleri modelini hayata geçiriyoruz. 81 ile 100 TEKNOFEST atölyesini inşallah önümüzdeki dönemde inşa etmek arzusundayız."

Lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra profesyonel hayattaki gençlerin de TEKNOFEST atölyelerinden yararlanabileceğini aktaran Coştu, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz proje takımları kurabilecekler, burada fiziken bir arada çalışmalar yapabilecekler. Biz onlara malzeme desteği sağlayacağız. Yeri geldiğinde sponsorluk destekleriyle, mentor havuzuyla buluşmalarına imkan sağlayacağız. Sadece onlara fizik imkanı sunmakta kalmayacağız, onların gelişimlerinde, projelerinde ihtiyaç duyacakları bilgi birikimi de onlarla paylaşıyor olacağız."

Ekonomik değer üretme noktasında teknoloji şirketlerinin ön plana çıktığının altını çizen Coştu, bu nedenle gençlerin daha fazla teknoloji alanında faaliyet göstermesini arzuladıklarını söyledi.

Coştu, "Elbette biz büyük bir girişimci ordusu, teknoloji ordusu kurabilirsek ancak milli teknoloji hamlesini gerçekleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Bu anlamda kuracağımız bu atölyeler bütün şehirlerimizde gençlerimizin teknoloji yolculuğuna başlamalarına olanak sağlayacak. Böylelikle bu seferberliği hep beraber adım adım büyütüyor olacağız." ifadelerini kullandı.