8 yıldır güncelleme desteği alan Android telefon için yolun sonu!

2015 yılında çıkış yapan ve sekiz yıldır güncelleme desteği alan Fairphone 2 için yolun sonu göründü. İşte ayrıntılar!

Genellikle bir akıllı telefon satın almak istediğimizde o modelin kaç yıl yazılım güncellemesi alacağını göz önünde bulunduruyoruz. Hatta bazı şirketler, teknik özellik ve tasarım itibariyle kaliteli modeller üretse de yazılım desteği konusunda sınıfta kaldıkları için kullanıcılar tarafından tercih edilmeyebiliyor. Bu kapsamda önemli bir gelişme yaşandı. 2015 yılında çıkış yapan ve sekiz yıldır güncelleme desteği alan Fairphone 2 için yolun sonu göründü.

Fairphone 2, son güncellemesini mart ayında alacak

Çevresel ve sosyal anlamda olumsuz etkileri en aza indiren akıllı telefonları üretme sloganı ile 2013 yılında faaliyetlerine başlayan Fairphone, 2015'te piyasaya sürdüğü Fairphone 2 için geçtiğimiz yılın ortalarına doğru Android 10 güncellemesi yayınladı. Bugüne dek beş büyük Android güncellemesi ve sekiz yıllık yazılım desteği alan akıllı telefon için yolun sonu göründü. Cihaz, mart ayında alacağı son güncellemeyle yazılım desteğini kaybedecek.

İlk çıktığı dönemde Android 5.1 Lollipop sürümünü çalıştıran akıllı telefon, donanım açısından günümüz standartlarının gerisinde kalsa da yazılım tarafında her zaman güncelliğini korumayı başardı. Son olarak geçtiğimiz yıllarda Android 9 sürümünü de alan Fairphone 2, 2022'de aldığı Android 10 ile beşinci büyük Android güncellemesini deneyimledi.

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Tabii bu durum Fairphone 2 için tam anlamıyla bir son değil. Zira resmi üreticisi tarafından yazılım desteği sonlandırılmış olsa da halen Custom ROM'larla canlı kalmaya devam edebilir. Zira bu noktada Android 11 tabanlı LineageOS 18.1 tercih edilebilir.

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