8.0'lık depreme dayanan 'Prefabrik Ev' incelemesi!

Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye, depreme dayanıklı ev nasıl olur sorunun cevabını arıyor. Prefabrik evler de bu seçeneklerden birisi

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından öğle vakitlerindeki 7.6'lık deprem felaketlerinin ardından tüm Türkiye'nin aklında "depreme dayanıklı ev nasıl olur?" benzeri sorularla doldu taştı. İçeriğimizde 8.0'lık depreme bile dayanabilecek prefabrik evi inceledik.

Depreme dayanıklı "Prefabrik Ev" nasıl olur?

Türkiye, bir deprem ülkesi olduğu ve fay hattı üzerinde yer aldığı gerçeğiyle geçtiğimiz gün bir kez daha karşı karşıya kaldı. Deprem sırasında en büyük tehlikelerin başında ise dayanıklılığı düşük olan binalar gösteriliyor. Prefabrik evlerin depreme karşı dayanıklılığı nedir? Videomuzda cevapladık…

Bilinenin aksine prefabrik evler, depreme karşı betonarme yapılara nazaran daha dayanıklı olabiliyor. Özellikle deprem gibi afet durumlarında riski en düşük seviyede tutması nedeniyle birçok kişi tarafından son yıllarda tercih edilir oldu.

Öte yandan prefabrik evler, birçok iklime ve doğal olaya dayanıklılık göstermesi nedeniyle tercih ediliyor. Betonarme yapıya kıyasla hızlı inşa edilebilmesi, avantajlarından bir diğeri. Ek olarak aynı boyutlarda kıyaslamak gerekirse uygun fiyatlı bir şekilde kurulumu yapılıyor. Öte yandan son yıllarda ses ve ısı yalıtımı kalitesi giderek artış gösteriyor.