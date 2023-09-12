700 kilometre menzil ve 320 HP güç: Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı!

Peugeot yeni tam elektrikli SUV modeli 2024 Peugeot E-3008'i tanıttı. İşte 320 beygir gücü ile performanstan ödün vermeyen, aynı zamanda 700 kilometreye kadar menzil vaat eden Peugeot E-3008 için tüm detaylar.

Peugeot E-3008 üç farklı versiyonla geliyor!

Son yıllarda ürettiği yeni araçlarla piyasadaki hakimiyetini sürdüren Peugeot, bugün yeni SUV modeli ile karşımıza çıktı. Tamamen elektrikli 2024 Peugeot E-3008 tüm özellikleri ile tanıtıldı. Üç farklı versiyonla gelen Peugeot E-3008, en baz modelde 210 HP güç ve 343 Nm tork vaat ediyor. Bu versiyonda 525 kilometre menzil sunan E-3008, sıfırdan 100 km/h hıza 8,7 saniyede ulaşıyor. İkinci versiyonda gücünü 230 HP'ye çeken araç, yine 343 Nm tork üretiyor. İlk versiyondan daha güçlü olmasına rağmen 700 kilometre menzile ulaşan E-3008, sıfırdan 100 km/h hıza 8,9 saniyede ulaşıyor. Tabi bu iki modelin de önden çeker olduğunu belirtmekte fayda var.

E-3008'in en güçlü modeli ise 320 HP güç ve 509 Nm tork üreten versiyon. Bu motorda dört tekerden çekiş sunan Peugeot, ortalama 2150 kilogram ağırlığındaki kasasını sıfırdan 100 km/h hıza 6,4 saniyede taşıyor. Bu versiyonda 525 kilometre menzil sunan Peugeot E-3008, hem şehir içi hem de uzun yol kullanımı için oldukça ideal.

İç ve dış tasarım!

Dış tasarım olarak son yıllardan alışık olduğumuz Peugeot hatlarını yansıtan E-3008, yine ön tarafta pençe şeklindeki LED farlarını taşıyor. Şık ızgarasının üzerinde büyük Peugeot logosunu taşıyan araç, Fastback olması nedeniyle spor bir tarza sahip. Arka tarafta da yine pençe tarzındaki karartılmış stopları ile gelen E-3008, keskin bagaj tasarımı ve 20 inç jantları ile gerçekten şık gözüküyor.

308 HP, 433 km menzil ve 20 inç jantlar! 2024 Mini CountryMan EV tanıtıldı!

Arka tarafa gelmişken depolama için arka tarafında 520 litrelik bagaj alanına sahip olan Peugeot E-3008, 320 HP'lik versiyonda 470 litre bagaj kapasitesi sunuyor. Eski 3008'e göre 64 mm daha uzun olan dingil mesafesi nedeniyle iç hacmini de genişleten E-3008, haliyle daha uzun diz mesafesi sunuyor. Öte yandan aracın asıl kontrol edildiği sürücü tarafına geçtiğimizde son derece etkileyici ve teknolojik bir tasarım bizleri karşılıyor.

21 inç büyüklüğündeki devasa ekranı göğüs üzerinde taşıyan E-3008, yine küçük sportif direksiyonu ile tarzını yansıtıyor. Ortada klima ve multimedya kontrolü için ekstra bir ekran konumlandıran Peugeot, elektronik park freni, dörtlü tuşu ve vites seçicisini kolçağın hemen önüne yerleştirmiş. Yine spor koltuklarla sürücüyü güvenli hissettirmeyi odaklayan Peugeot, aracın içerisine eklediği gri kaplamalarla klasik görünüm sevenleri de unutmamış.

2024 Peugeot E-3008 hakkında anlatacaklarımız kısaca bu kadardı. Bizce E-3008'in dış tasarımı, performansı, iç tasarımı ve sunduğu teknolojiler çok yeterli. Hatta kullanıcıyı kendisine çeker nitelikte. Siz Peugeot E-3008 için ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.