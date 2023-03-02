7 senedir güncellenen telefona destek sona eriyor!

Google ve Samsung, sundukları 5 yıllık yazılım güncelleme desteği ile Android dünyasında başı çekiyor. Çoğu telefon üreticisi çoğunlukla 5 yılı bulmadan telefonlarına desteklerini çekiyorlar. Ancak 2015 yılından bu güne kadar güncelleme desteği alan bir telefon bulunuyor.

2015 yılında tanıtılan FairPhone 2 son güncellemesini alıyor

2015 yılının Aralık ayında tanıtılan FairPhone 2, güncelleme anlamında Google ve Samsung'u geride bırakmayı başarıyor. Şimdiye kadar güncel tutulan telefondan maalesef Mart ayı ile birlikte destek çekilecek. Şirket, 7 yıllık güncelleme ile başlangıçta belirledikleri 3 veya 5 yıllık taahhütü fazlasıyla aştıklarını dile getirdi.

FairPhone 2, 2015 yılında Android 5.1 Lollipop ile piyasaya çıktı. Uzun süre güncel tutulan telefon en son büyük işletim sistemi güncellemesini ise Mart 2022'de aldı. Yapılan güncelleme ile birlikte telefon Android 10'a güncelledi. Cihazın içindeki Snapdragon 801 işlemcinin Android 7'yi (Nougat) bile desteklemediğini düşündüğünüzde şirketin büyük bir başarı yakaladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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FairPhone, yaptığı açıklama ile Mart ayı içerisinde Android 10 için son bir Fairphone 2 yazılım güncellemesini getireceklerini belirtti. Bunun son güncelleme olduğunu dile getiren şirket, paylaşılan notta bundan sonra herhangi bir hata güncellemesi gelmeyeceğini ifade etti.

Şirket güncelleme desteğinin sona ermesi ile birlikte artık cihazlarının güvenlik açısından sıkıntılar doğurabileceğini de belirtiyor. FairPhone 2'de bankacılık uygulamaları gibi güvenlik açısından kritik uygulamaların ilerleyen dönemde çalışmayabileceği de not edildi. FairPhone, son güncelleme ile birlikte müşterilerine son bir güzellik daha yapıyor. Şirket, 31 Mart'a kadar telefonlarını geri dönüşüm için getiren kullanıcılarına 50 euro değerinde bir kupon sağlayacak.

FairPhone, birçok büyük üreticinin yapamadığını başararak telefonlarını oldukça uzun bir süre güncel tutmayı başardı. Bu politikanın diğer üreticileri tarafından da benimsenmesini diliyoruz. Peki siz 7 yıl boyunca güncelleme alan FairPhone 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.