7 kişilik 'ucuz' Dacia Jogger test sürüşünde!

Aile aracı kavramı otomotiv sektöründe pek tanınmasa da bazı araçlar piknikler için yaratılmış gibidir. Dacia Jogger da 7 kişilik kapasitesiyle kalabalık ailelerin her ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor. Renault'nun giriş seviyesi otomobil üreten kolu Dacia'dan böyle bir hareketin gelmesi, fiyat konusunda da bizi umutlandırıyor. Dacia Jogger test sürüşü sizlerle!

7 kişilik yeni Dacia Jogger test sürüşü!

Hem geniş bagaja ihtiyacı olanlar, hem de 7 kişiye kadar yolcu taşımak isteyenler için tasarlanan Jogger aynı zamanda düşük yakıt tüketimi vadediyor. 2023 yılında ise aracın elektrikli varyasyonunun da gelmesi sürücü açısından güzel bir hamle olacak.

Artık her araçta olması gereken Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin yanı sıra Dacia'nın özel navigasyon sistemini de görmekteyiz. Modüler tavan barları da eksik edilmemiş. Elektrikli park freni detayını da kokpitinde bulunduran Dacia Jogger, arka koltuk yolcuları için servis masası da bulunduruyor. Özellikle uzun yolculuklar için bu detaylar hoş olacaktır.

Aracın sürüşe destek olan sistemleri arasında park sensörleri, yokuş çıkma desteği, kör nokta uyarı sistemi ve acil fren destek sistemi yer alıyor. Araçta saklama kapasitesi 24 litre ve bagaj kapasitesi ise 1.819 litreye kadar çıkabiliyor.Yakıt tüketimi konusunda iddialı olan ECO-G motoru, kullanım şeklinize bağlı olarak 1.000 kilometreye varan menzil sunabiliyor.