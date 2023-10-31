Türkiye'yi bir kenara bıraksak bile bugün 5G, henüz dünyada bile yaygınlaşmış değil. Buna karşın bir çok teknoloji firması 6G için hazırlıklara başladı. Peki ama 6G hızı nasıl olacak, hangi özelliklere sahip olacak ve ne zaman son tüketiciye ulaşacak. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan yapay zeka, otonomi gibi teknolojilerin de 6G ile çok daha yoğun kullanılacağı ortada. İşte 6G özellikleri ve çıkış tarihi

Türkiye'yi bir kenara bıraksak bile bugün 5G, henüz dünyada bile yaygınlaşmış değil. Buna karşın bir çok teknoloji firması 6G için hazırlıklara başladı. Peki ama 6G hızı nasıl olacak, hangi özelliklere sahip olacak ve ne zaman son tüketiciye ulaşacak. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan yapay zeka, otonomi gibi teknolojilerin de 6G ile çok daha yoğun kullanılacağı ortada. İşte 6G özellikleri ve çıkış tarihi

6G özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı

Tabii ki burada resmi olarak açıklanan bir tarihten bahsetmiyoruz. Şu an için dünyada birçok şirket 6G için araştırma yapmaya ve patent almak için teknoloji geliştirmeye devam ediyor. Bu anlamda 6G teknolojisi 2030 yılında hayatımızda olacak.

6G özellikleri arasında en çarpıcı olanı ise ağın yapay zeka ile kendi kendine öğrenme imkanına sahip olması. Buna göre yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı oluşturulacak olan 6G ağı, kendi arasında iletişim kuracak. Ağ bu şekilde sürekli olarak kendini geliştirmiş olacak.

Her ne kadar uzun bir süre gibi görünse de şu an 5G teknolojisi bile yeterince yaygın değil. Peki ama 6G neler getirecek? Tahminlere göre 6G hızı 5G bağlantısına göre 50 kata kadar fazla olacak. Tabii ki bazı testlerde bu hız 10, 20, 30 kat düzeyinde de kalıyor. Yine de 6G bağlantısının büyük bir sıçrama olacağı ortada.

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Ortaya çıkan araştırmalara göre 6G baz istasyonları yapay zeka aracılığıyla birbiriyle çok daha hızlı iletişime geçecek. 6G'nin yapay zeka ve nesnelerin internetin de öne çıkmasının ise belli sebepleri var.

Öncelikle 6G, 5G'ye göre çok daha geniş alanlara yayılma özelliğine sahip. Yine çok daha fazla veriyi toplama kapasitesi de 6G ağları öne çıkarıyor. İşte firmalar 6G'nin bu geniş ağ ve veri toplama kapasitesini yapay zeka ile daha da güçlendirecek.

Bu anlamda Vivo'da geliştirme yapan firmalar arasında. Buna göre şirket 6G üzerinden çalışan uyku anında anlık veri toplayan bir uygulama geliştirme uğraşında. Şimdiki akıllı telefon uyku izleme uygulamalarından farklı olarak bu uygulama hastanelerle bağlantı halinde olacak. Kişinin uyku halinde sağlığında oraya çıkacak acil bir durumda hastaneye haber verecek.

Tabii ki tüm bunlar hem 6G ağının geniş kapasitesi hem de 6G hızının çok daha üst seviyelere çıkması sayesinde mümkün olacak.