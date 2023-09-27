5G'li Huawei Nova 12 serisinin özellikleri belli oldu!

ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei cephesinde orta segment Nova serisi için çalışmalar sürüyor. Son ortaya çıkan bilgiler Çinli üreticinin çok yakında Nova 12 serisini vitrine çıkaracağı yönüne. Peki akıllı telefonlar kullanıcılara neler sunacak? Huawei Nova 12 serisinin kilit özellikleri kısa süre önce belli oldu.

Huawei Nova 12 serisi neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Moor Sky, Huawei Nova 12 serisinin özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre serinin standart modelinde 120 Hz yenileme hızına sahip ikinci nesil kavisli bir Kunlun cam mevcut olacak. Dört yıllık bir geliştirme süreci sonucunda ortaya çıkan cam, 24 saatlik kristal büyütme ve 1600 derecede sıcaklıkta gerçekleşen bir eritme de dahil olmak üzere 108 farklı prosedürden geçerek standart camlara göre fazlasıyla dayanıklı bir yapıya bürünüyor.

Telefonda yer alacak işlemcinin Kirin 830 olması bekleniyor. Arkada 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel geniş açılı makro lensten üçlü kamera kurulumu yer alırken, önde 60 Megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Öte yandan 88W hızlarında şarj olan 4.800 mAh'lik bir pilden beslenecek.

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Huawei Nova 12 Pro ise standart modele benzer ekran özellikleriyle gelecek. Akıllı telefona güç verecek yonga setinin ise Kirin 9000S olması muhtemel. Cihazda 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel geniş açılı makro lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise 60 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Son olarak 100W hızlarında şarj olabilen 4.900 mAh'lik bir pille gelecek. 5G destekli olması tahmin edilen akıllı telefonların ekim ya da kasım ayında tanıtılması bekleniyor.

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