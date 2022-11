599 TL'lik oyun Xbox Game Pass'e geliyor!

Piyasaya sürüldüğü günden beri oldukça karışık yorumlar alan Battlefield 2042, Xbox Game Pass ve EA Play abonelerine ücretsiz olarak sunulacak. Aksiyon oyununun Steam fiyatı ise 599 TL seviyesinde. Peki Battlefield 2042 ne zaman erişilebilir olacak?

Xbox Game Pass ve EA Play için Battlefield 2042 müjdesi

Electronic Arts tarafından geliştirilen Battlefield 2042, oyuncular tarafından serinin en beğenilmeyen oyunu oldu. Öyle ki hile koruma sisteminin zayıflığı ve sunucu hataları da bu başarısızlığı pekiştirdi. Şirket, oyuncu sayısındaki azalışı toparlamak için Xbox Game Pass ve EA Play'e eklemeye hazırlanıyor.

Battlefield 2042, 3. sezondan itibaren Xbox Game Pass Ultimate ve EA Play abonelerine ücretsiz olacak. Ancak 3. sezonun çıkış tarihi henüz belirsizliğini koruyor. Oyuncular, 2023'ten önce başlaması gerektiğini tahmin ediyor.

Aynı zamanda oyun, piyasaya sürülmesinin birinci yıl dönümüne özel olarak Steam, Xbox ve PlayStation'da 1-5 Aralık tarihleri arasında ücretsiz erişime açılacak.

599 TL'lik futbol oyunu Xbox Game Pass'e geldi!

Xbox Game Pass Kasım ayında eklenecek oyunlar

Battlefield 2042'nin yanı sıra, Microsoft, Kasım ayında Xbox Game Pass'e dahil olacak oyunları açıkladı. İşte ayın ilk yarısında eklenecekler;

The Legend of Tianding (Cloud, Konsol, ve PC): 1 Kasım

The Walking Dead: A New Frontier: The Complete Season (PC): 1 Kasım

Ghost Song (Cloud, Konsol, ve PC): 3 Kasım

Football Manager 2023 (Cloud, Konsol, ve PC): 8 Kasım

Return to Monkey Islve (Cloud, Konsol, ve PC): 8 Kasım

Vampire Survivors (Konsol): 10 Kasım

Pentinment (Cloud, Konsol, ve PC): 15 Kasım

Somerville (Konsol ve PC): 15 Kasım

10 yeni oyuna ek olarak Game Pass'ten kaldırılan oyunlar dikkat çekiyor. Microsoft, kaldırılacak oyunları denemek için 8 Kasım ve 15 Kasım'a kadar erişime açık tutacağını söyledi:

8 Kasım'da Ayrılacak

Football Manager 2022 (PC)

Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Konsol, ve PC)

15 Kasım'da Ayrılacak

Art of Rally (Cloud, Konsol, ve PC)

Fae Tactics (Cloud, Konsol, ve PC)

Next Space Rebel (Cloud, Konsol, ve PC)

One Step from Eden (Cloud, Konsol, ve PC)

Supralve (Cloud, Konsol, ve PC)

Peki sizler Battlefield 2042 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler oynayacak mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!