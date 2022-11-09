599 TL'lik futbol oyunu Xbox Game Pass'e geldi!

Geçtiğimiz günlerde Kasım ayı için Xbox Game Pass takvimini açıklayan Microsoft, ekleyeceği oyunlarla merak uyandırmayı başardı. Kataloğa eklenecek oyunlar arasında 20 Ekim'de erken erişime ve bugün piyasaya sürülen Football Manager 2023 de yer aldı.

FM 2023, Xbox Game Pass'e eklendi

8 Kasım itibarıyla Xbox Game Pass'e eklenen Football Manager 2023, Sports Interactive tarafından geliştirilen futbol menajerlik simülasyonudur. Oyunda kendi takımınızı kurabilir, stratejiler belirleyebiliyor ve takımınızın bütçesini yönetebilirsiniz.

Microsoft, 8 Kasım'da piyasaya sürülen Football Manager 2023'ü Xbox Game Pass kütüphanesine ekledi. Game Pass sahipleri, oyunu ücretsiz olarak oynayabilirler. FM 2023'ün, Steam'de 599,00 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Xbox Game Pass Kasım oyunları açıklandı! İşte dev liste

Football Manager 2023 sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 ve üstü 64-bit

CPU: Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 X2

GPU: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650

RAM: 4 GB

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

FM 2023'ün eklenmesinin ardından FM 2022 (PC) ve FM 2022 Xbox Edition (Cloud, Konsol, ve PC), Game Pass'e veda etti. FM 2023'ün yanı sıra Return to Monkey Island da Game Pass'e eklenenler arasında.

Return to Monkey Island sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

CPU: AMD FX-4300 (4 * 3800) / Intel Core i3-3240 (2 * 3400) veya daha yükseği

GPU: Radeon HD 7750 (1024 VRAM) / GeForce GT 640 (2048 VRAM) veya daha yükseği

RAM: 8 GB

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

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