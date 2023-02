5 model daha Android 13 tabanlı LineageOS 20 desteği aldı!

Android için geliştirilen birçok Custom ROM mevcut. Özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. Bunlardan birisi de LineageOS. Son olarak Android 13 tabanlı LineageOS 20 ROM'unu destekleyecek yeni modeller belli oldu.

LineageOS 20 desteği 5 modele daha geldi

Aralık ayında kullanıma sunulan LineageOS 20, LineageOS'un en yeni sürümü konumunda. Android 13'ü temel alan yazılım, günden güne desteklediği model sayısını artırıyor. Son olarak bazı Google modelleri sürüm desteğini aldı.

İşte LineageOS 20 desteği alan yeni cihazlar;

Pixel 6 (oriole)

Pixel 6 Pro (raven)

Pixel 6a (bluejay)

Pixel 7 (panther)

Pixel 7 Pro (cheetah)

LineageOS 19 destekleyen akıllı telefonlar – Şubat 2023