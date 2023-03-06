5 Milyon Yıl Önce: İkinci Çağdan Kaçış Başlıyor

Sessiz Bir Yer filminin yazarları Scott Beck ve Bryan Woods, bilimkurgu hayranlarını heyecanlandıran bir film ile seyirci ile buluşuyor.

Sessiz Bir Yer filminin yazarları Scott Beck ve Bryan Woods, bilimkurgu hayranlarını heyecanlandıran bir film ile seyirci ile buluşuyor. Başrolünde son dönemlerin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Adam Driver'ın yer aldığı ve 65 milyon yıl öncesinde geçen gerilim dolu hikaye 65, 10 Mart'ta sinemalarda olacak.

DİNOZOR SÜRÜLERİ PEŞİNDE

Pilot Mills (Adam Driver) uzayda kalabalık bir yolcu grubunu taşırken bir kaza geçirir ve Koa (Ariana Greenblatt) adındaki genç kız dışında tüm yolcuları ölür. Mills ve Koa, indikleri gezegenin 65 milyon yıl önceki Dünya olduğundan bihaberdir. Kurtulmak için tek şanslarına doğru gerilim dolu bir yolculuğa başlarlar, ancak tehlikeli bir arazide vahşi dinozor sürüleri peşlerini bırakmaz. Tehlikeli yaratıklarla dolu bilinmeyen bir arazide ilerlemek, hayatta kalmak için gerilim dolu bir mücadele vermek zorundadırlar.

Başrolleri Adam Driver, Ariana Greenblatt ve Chloe Coleman paylaştığı filmin yapımcılığını Sam Raimi, Deborah Liebling ve Zainab Azizi üstleniyor. Filmin hem yönetmenliğini yapan hem de senaryosunda imzası olan Scott Beck ve Bryan Woods ayrıca yapımcıları arasında da yer alıyor.

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