Ekonomi sebebiyle artık akıllı telefon tercihi zorlaştı. Sizler için 5.000-10.000 TL'ye alınabilecek telefonlar listesi ile sizlerleyiz.

Ekonomiyi düşündüğümüzde artık orta-üst segment piyasasındaki rekabetin yüksek olması nedeniyle akıllı telefon tercihi zorlaştı. Sizler için 5.000-10.000 TL'ye alınabilecek telefonlar listesi ile sizlerleyiz.

5.000-10.000 TL'ye alınabilecek telefonlar!

Bu videomuzda 5.000 ile 10.000 TL arasında alınabilecek Android akıllı telefonları listeledik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

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İlk telefonumuz Xiaomi Redmi Note 11 oldu. Xiaomi, Çin pazarından farklı olarak Redmi Note 11 modelini globalde Snapdragon 680 işlemci ile tanıttı. Qualcomm tarafından 6nm teknolojisi ile üretilen işlemcide 4 adet 2.4GHz Kryo 265 Gold (Cortex-A73) ve 4 adet 1.8GHz Kryo 265 Silver (Cortex-A53) çekirdek bulunuyor. Ayrıca işlemcide Adreno 610 grafik arabirimi mevcut.

Çin versiyonu ile aynı ekran özelliklerine sahip olan Redmi Note 11, 6.43 inç AMOLED panel ile karşımıza çıkıyor. HDR teknolojisine sahip olan cihaz, 90Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın ekranı, Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Global model, 4 GB ve 6 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneğine sahip. Depolama biriminde ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.

5.000-10.000 TL'ye alınabilecek telefonlar listesinin bir diğer güçlü telefon olan realme 8, 60 Hz Süper AMOLED 6,4 inç ekrana sahip. Aslında 90 Hz olması beklenen ekran yenilenmesi, Süper AMOLED ekran paneli için 60 Hz'e düşürüldü. Realme 8 gücünü MediTek'in Helio G95 işlemcisinden alıyor. Helio G95, 8 çekirdekli bir işlemci, 2 adet büyük ve 6 adet küçük çekirdeklere sahip. Büyük çekirdeklerin saat hızları 2,05 GHz iken, küçük çekirdeklerin saat hızları 2,0 GHz. Cihazda 4 adet arka kamera ve 1 adet selfie kamera bulunuyor.

Realme 8, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerasına sahip. Cihaz, 16 MP selfie kamerasına sahip. Realme 8'de 5000 mAh kapasitesinde bir pil bulunuyor. Ayrıca cihaz 30 W hızlı şarj desteğine de sahip. Şimdilik bir depolama seçeneği ile çıkacak. 128 GB depolama seçeneğine sahip olan cihaz da 4 GB RAM seçeneği ile başlıyor. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri de mevcut.

Ambargo yüzünden kendi sistemini geliştiren Huawei'nin yeni modeli Julian kod adı ile gelen Huawei Nova 9 SE, 6.78 inç 2388 x 1080 piksel çözünürlüklü bir IPS LCD panele sahip. Aynı zamanda ekranda 90 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuluyor.

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yonga seti; dört adet 2.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve dört adet 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 8 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Bu noktada depolama artırımına imkan sağlayan microSD kart desteği ise bulunmuyor. Cihazda Android yerine HMS (Huawei Mobile Services) bulunuyor.

Vivo Y22s, ön kısmında 720 x 1612 piksel HD+ çözünürlük üreten 6.55 inç LCD panel ile birlikte tanıtıldı. Panel, 90Hz yenileme hızına, 530 nit'e kadar parlaklığa ve yüzde 70 NTSC renk gamına sahip. Ek olarak ön tarafta, küçük bir çentik tasarımı göze çarpıyor. Ortalanmış bu çentikte 8 megapiksel ön kameraya yer veriliyor.

Yeni Vivo modeli, 128 GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM ile donatıldı. Ek olarak da dahili hafıza için microSD yuvası bulunuyor. Cihazın arka kısmında iki adet kamera yuvası bulunuyor. Bu yuvalar f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil snapper ve 2 megapiksel makro kamera ile donatılıyor.

5.000-10.000 TL'ye alınabilecek telefonlar listemizin belki de en önemli cihazlarından olan 189 gram ağırlığa sahip olan Galaxy A53, 8.1 mm kalınlığa sahip. Telefonun kasa çerçevesi alüminyum. Telefonun ön camında Gorilla Glass cam kullanılıyor. Arka tarafında ise güçlendirilmiş plastik kullanılıyor.

6.7 inçlik Galaxy A73'ten sonra 6.5 inçlik ekranla en büyük ikinci Galaxy A serisi olan Galaxy A53, FHD Plus çözünürlüğünde Super AMOLED ekranla beraber geliyor. 120 Hz'lik Infinitiy O ekranın kullanıldığı telefon, segmentine göre başarılı bir ekran deneyimi sunuyor.

OPPO Reno 7 ise 159,9 x 73,2 x 7,49 mm boyutlara ve 175 gram ağırlığa sahip olan telefonun AMOLED ekranı, 6.43 inç büyüklüğünde ve 1080×2400 piksel çözünürlük sunuyor. Parmak izi okuyucuyu bünyesinde barındıran bu ekran 90 Hz yenileme ve 120 Hz örnekleme hızı sunarken, yüzde 90,8 ekran – gövde oranına sahip.

Snapdragon 680'den güç alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan Snapdragon 680, 2.4 GHz'e kadar çıkabiliyor. ve Kryo 265 çekirdeklerini bünyesinde barındırıyor. 5.000-10.000 TL'ye alınabilecek telefonlar listemizi nasıl buldunuz?