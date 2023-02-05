4 yıllık Android telefona güncelleme sürprizi!

3 yıllık Android güncellemesi ve ekstra 1 yıl da güvenlik desteği sağlayan Google, Pixel 4 modelleri için bir sürpriz yapabilir

Amiral gemisi modellerinde 4 yıllık Android güncelleme desteğinin yanı sıra 1 yıllık ek güvenlik desteği sunan Samsung'un aksine Google, 3 yıllık Android güncellemesi ve ekstra 1 yıl da güvenlik desteği sağlıyor. 2019 yılında piyasaya sürülen Pixel 4 için ise bir sürpriz olabilir.

Pixel 4 cihazlarda Android güncellemesi devam edebilir

Ekim 2022 ile birlikte son Android güncellemesini aldığını düşündüğümüz Pixel 4 ve XL için önemli bir güncelleme yolda olabilir. Android uzmanı Mishaal Rahman, akıllı telefon için yeni bir güncelleme paketi olduğunu ortaya çıkardı.

The Pixel 4's last guaranteed software update was in October 2022, but there's an official release that brings the December 2022 patches and Android 13 QPR1! The only catch? It's a developer build: the Privacy Sandbox on Android Developer Preview 7. H/T Niklas Jeske pic.twitter.com/HeFPwv5cV4 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 3, 2023

Pixel 4 ve XL modelleri yaşadığı sorunlar nedeniyle oldukça tartışılmıştı. Düşük satış rakamları ile üretime veda eden model, iki Pixel mühendisinin de sonunu hazırlamıştı. Tüm bu gelişmeler ışığında son olarak Ekim ayında aldığı güncelleme ile artık unutulmaya hazırlanan akıllı telefonlar için sürpriz olarak nitelendirilebilecek olan bir Android güncellemesi tespit edildi.

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Henüz bu güncellemenin deneysel bir çalışma olduğunu belirtmekte fayda var. Kullanıcılara sunulmayan bu çalışmanın, Google'ın üçüncü taraf çerezleri kullanmadan reklam izlemeye izin veren yeni teknolojileri test ettiği Android Privacy Sandbox'ta yer alıyor. Bu programa dahil olan bir geliştiricinin ise Pixel 4 modelinde yeni bir Android yapısına kavuştuğunu da hatırlatalım.

Bahse konu olan güncelleme Android 13 QPR1'i temel alıyor. Güncelleme ayrıca bazı Pixel 5 kullanıcılarının bile beklediği Aralık 2022 güvenlik yamalarını da içeriyor. Tüm bunlarla birlikte yine de bu cihazların güncelleme alacağına dair bir garanti bulunmuyor.

Yine de güncelleme çalışmaları ortaya çıkan Pixel 4'ün henüz arka plana atılmamış olduğunu söyleyebiliriz. Bu gelişme ile birlikte Google'ın akıllı telefonları için güncelleme politikasını de değiştirebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.