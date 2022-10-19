4. nesil iPhone SE'den yeni görüntüler geldi! Tasarım netleşiyor

Apple, iPhone modellerine alternatif olarak uygun fiyatlı SE modellerini 2016 yılından beri müşterilerin beğenisine sunuyor. 2020 yılında ikinci nesli ile karşımıza çıkan iPhone SE, 2022 yılında ise üçüncü nesli ile bizleri karşılamıştı. Apple şimdi de iPhone SE'nin dördüncü neslini tanıtmaya hazırlanıyor.

4. nesil iPhone SE modern görünüme kavuşuyor

2024 yılında piyasaya sunulması beklenen dördüncü nesil iPhone SE ile ilgili bir süredir görseller geliyordu. Ortaya çıkan yeni görüntüler ile birlikte Apple'ın yeni uygun fiyatlı telefonunun tasarımı da büyük ölçüde ortaya çıkmış oldu.

iPhone XR'ı hatırlatan bir tasarıma sahip olan dördüncü nesil iPhone SE, tasarımı ile yine Apple'ın geleneğini bozmuyor. Genel olarak eski modellerin tasarımları kullanılarak ortaya konan telefon, ilk neslinde iPhone 5'i kendisine örnek almıştı. İkinci ve üçüncü nesil iPhone SE ise iPhone 8 tasarımına ev sahipliği yapıyordu.

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Apple yeni nesilde ise artık daha modern iPhone modellerine geçiyor. Uzun süredir kullanılan ana ekran düğmesi yeni nesil ile birlikte yerini kaybederken, çentikli bir ekran dördüncü nesil iPhone SE'de karşımıza çıkacak.

6,1 inçlik ekranla gelmesi beklenen yeni nesil iPhone SE'nin teknik verileri konusunda da çeşitli bilgiler mevcut. Apple'ın yeni SE modelini iPhone 14 modelleri ile benzer donanımlarda sunması bekleniyor. Bu nedenle karşımıza A15 işlemci, 4 GB RAM ve 12 MP kameraya sahip bir telefon çıkması şaşırtmayacaktır.





Apple yeni nesil iPhone SE için ise net bir tanıtım tarihi belirlemiş durumda değil. İlk SE ile ikinci SE modeli arasında 4 yıllık bir zaman dilimi bulunurken, ikinci ve üçüncü nesil arasında ise 3 yıllık bir fark bulunuyor. Uzmanlar yeni modeli 2024 yılında bekliyor olsa da bu durum değişebilir.

Apple'ın eski tasarıma rağmen yüksek performans ile sunduğu SE modelleri marka için oldukça önemli durumda. Peki siz iPhone SE 4 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.