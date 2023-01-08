38 yıldır uzayda dolanan NASA uydusu Dünya'ya düşecek!

Nasa'nın yaklaşık 40 yıl önce uzaya fırlattığı "ölü" uydunun Dünya'ya düşeceği bildirildi. Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) isimli uydu, uzayda 38 yıl geçirdikten sonra tekrardan Dünya'ya giriş yaptığı bildirildi. Uzay ajansı, herhangi bir kazanın yaşanma riskinin "çok düşük" olduğunu söyledi.

38 yaşındaki NASA uydusu ERBS Dünya'ya geliyor

1984 yılında Space Shuttle Challenger ile uzaya fırlatılan Earth Radiation Budget Satellite, görevinin tamamlanmasından uzun bir süre sonra Dünya'ya geri dönüyor. 5400 kiloluk uydunun çoğunun yeniden girişte yanacağını ifade eden NASA, herhangi bir zarara yol açmayacağına inanıyor.

1984 yılında görevine başlayan NASA uydusu, 2005 yılına kadar ozon ve atmosferik ölçümleri toplamak için kullanıldı. NASA'nın açıklamasına göre ERBS, Pazar günü içerisinde Dünya atmosferine yeniden girecek ve 17 saat içerisinde yok olacak.

shiftdelete.net/mars-gorevini-sonlandirmak-zorunda-kaldi-iste-nedeni

Bilim insanları, ERBS tarafından toplanan verileri Dünya'nın güneş enerjisini nasıl topladığını ve yaydığını incelemek için kullandı. NASA, iki yıl içerisinde uydunun görevi yerine getirmiş olacağını düşünse de, 2005 yılına kadar veri toplamasıyla şaşırttı.

ERBS'nin başlatıldığı görev, birkaç nedenden dolayı dikkate değerdi. Sally Ride uzaya uçan ilk Amerikalı kadın olurken, Kathryn Sullivan ise uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ilk Amerikalı kadın oldu. Meşhur Challenger felaketi de iki yıl sonra, 1986'da meydana geldi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.