Akıllı robot süpürgeler giderecek daha da akıllanarak evlerin bir numaralı asistanı olma yolunda ilerliyor. 360 S9 Vacuum Mop Cleaner inceleme sizlerle!

Akıllı robot süpürgeler giderecek daha da akıllanarak evlerin bir numaralı asistanı olma yolunda ilerliyor. Bugün sizler için 360 S9 akıllı robot süpürge incelemesi yaptık.

360 S9 Vacuum Mop Cleaner inceleme!

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360 S9 Vacuum Mop Cleaner robot süpürge temizliği kolaylaştırıyor. Çalışma süresi 200 dakika olan robot süpürge ihtiyacınız olan zamanı size sunuyor.

Çarpma önleme özelliği ile robot süpürge kendisini ve çevresindeki eşyaları deforme etmeyi engelliyor. 420 ml toz haznesi ile temizliğe ara vermeden bitirme imkanı sunuyor.

Otomatik şarj özelliği sayesinde şarjı bitmeden şarj yuvasına dönüyor ve bir sonraki temizlik talebi için kendini yeniliyor. Islak mop özelliği ile alandaki tozların tamamını temizlemeye yardımcı oluyor.