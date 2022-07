317 TL değerindeki Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor!

Xbox Game Pass Temmuz listesinin ikinci kısmı yayınlandı. Game Pass abonelerinin 19 Temmuz'dan itibaren oynabilecekleri oyunlar arasında Watch Dogs 2, MotoGP 22, Inside ve Torment: Tides of Numenera gibi popüler yapımlar yer alıyor.

Xbox Game Pass Temmuz oyunları ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Xbox Game Pass'e Temmuz'da eklenecek oyunların birinci kısmı açıklanmıştı. Microsoft'tan gelen bilgilendirmeye göre, bu ayın ilk kısmında platforma 12 yapım eklenecek ve 5 oyun da veda edecek.

Xbox Game Pass kütüphanesine katılacak oyunlar genellikle salı günleri resmi olarak paylaşılıyor, ancak Temmuz ayının ikinci listesi beklediğimizden erken açıklandı. Ortaya çıkan ikinci kısım listesinde dikkat çeken 6 yeni oyun bulunuyor. Bu yapımlar arasında en çok Xbox mağazasında 317,50 TL'den satılan Watch Dogs 2 dikkat çekiyor.

Xbox Game Pass, Temmuz 2022 oyunları belli oldu!

19 Temmuz'da Game Pass kütüphanesine eklenmeye başlayacak oyunlar arasında Watch Dogs 2, MotoGP 22 ve As Dusk Falls bulunuyor. 21 Temmuz'da ise Torment: Tides of Numenera ve Sins of a Solar Empire: Rebellion erişilebilir olacak. Son olarak Inside, 29 Temmuz tarihinde sunulacak.

As Dusk Falls (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Temmuz

Watch Dogs 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Temmuz

MotoGP 22 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Temmuz

Torment: Tides of Numenera (Bulut ve Konsol) – 21 Temmuz

Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC) – 21 Temmuz

Inside (Bulut, Konsol ve PC) – 29 Temmuz

Geçtiğimiz hafta açıklanan listede ise 12 oyun yer alıyordu. Temmuz'un ilk iki haftasında eklenen yapımlar şu şekildeydi:

Last Call BBS (PC)

Yakuza 0 (Bulut, Konsol ve PC)

Yakuza Kiwami (Bulut, Konsol ve PC)

Yakuza Kiwami 2 (Bulut, Konsol ve PC)

DJMAX Respect V (Bulut, Konsol ve PC)

Matchpoint: Tennis Championships (Bulut, Konsol ve PC)

Road 96 (Bulut, Konsol ve PC)

Escape Academy (Konsol ve PC)

My Friend Peppa Pig (Bulut, Konsol ve PC)

Overwhelm (PC)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Bulut, Konsol ve PC)

PowerWash Simulator (Bulut, Konsol ve PC)

