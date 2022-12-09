3. nesil AirPods Uzun Kullanım Testi!
Teknoloji Haberleri
Apple'ın uzun bir aradan sonra yeni sürümünü yayınladığıı kablosuz kulaklığı 3. nesil AirPods uzun kullanım testi ile karşınızdayız.
Apple'ın uzun bir aradan sonra yeni sürümünü yayınladığıı kablosuz kulaklığı 3. nesil AirPods uzun kullanım testi ile karşınızdayız. Kulaklık bu sürede nasıl bir performans çıkarttı?
AirPods 3 uzun kullanım testi!
Dilerseniz sözü uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.
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AirPods 3 modeli, AirPods 2 ve AirPods Pro modellerinde yer alan Apple H1 çip ile tanıtıldı. Yeni model, bağlantı kalitesi konusunda kendini kanıtlayan Apple H1 ile birlikte Bluetooth 5.0 teknolojisini destekliyor.
ANC (Aktif Gürültü Engelleme) teknolojisi ne yazık ki yeni modelde mevcut değil. Satın alma kriterleri arasında gürültü engelleme teknolojisi bulunan kullanıcılar için halen tek seçenek AirPods Pro modeli.
6 saate kadar müzik dinleme, 4 saate kadar konuşma süresi sahip olan AirPods 3, şarj kutusu ile birlikte 30 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.
Standart AirPods modellerinde alışık olmadığımız MagSafe teknolojisi, nihayet AirPods 3 ile kullanıcılara sunuldu. Şirketin batarya iyileştirmesiyle birlikte MagSafe desteği sunması birçok kişinin beğenisini kazanmayı başardı.
AirPods 3 teknik özellikleri
Tek şarjla 4 saate kadar konuşma süresiAirPods ve MagSafe şarj kutusunun pil süresi30 saate kadar dinleme süresi 20 saate kadar konuşma süresi Şarj kutusunda 5 dakika şarjla yaklaşık 1 saat dinleme süresi veya yaklaşık 1 saat konuşma süresiŞarj kutusuMagSafe, Qi sertifikalı şarj cihazları veya Lightning bağlantı kablosu ile uyumluSes özellikleriDinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses Adaptif EQ Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatörSensörHüzmeleme özellikli çift mikrofon İç kısım mikrofonu Ten algılama sensörü Hareketi algılayan ivmeölçer Konuşmayı algılayan ivmeölçer Kuvvet sensörüKontrollerÇalmak, duraklatmak veya aramaları yanıtlamak için bir kez basma Bir sonraki parçaya atlamak için iki kez basma Bir önceki parçaya dönmek için üç kez basma Siri için basılı tut Hey Siri desteğiAirPods'un boyutları ve ağırlığıUzunluk: 30,79 mm Genişlik: 18,26 mm Derinlik: 19,21 mm Ağırlık: 4,28 gramKutunun boyutları ve ağırlığıUzunluk: 46,40 mm Genişlik: 54,40 mm Derinlik: 21,38 mm Ağırlık: 37,91 gramBağlantıBluetooth 5.0
ÇipApple H1AirPods 3 pil süresiTek şarjla 6 saate kadar dinleme süresi (uzamsal ses açıkken 5 saate kadar)
Apple Teknoloji Haberler
Tek şarjla 4 saate kadar konuşma süresiAirPods ve MagSafe şarj kutusunun pil süresi30 saate kadar dinleme süresi
20 saate kadar konuşma süresi
Şarj kutusunda 5 dakika şarjla yaklaşık 1 saat dinleme süresi veya yaklaşık 1 saat konuşma süresiŞarj kutusuMagSafe, Qi sertifikalı şarj cihazları veya Lightning bağlantı kablosu ile uyumluSes özellikleriDinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses
Adaptif EQ
Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatörSensörHüzmeleme özellikli çift mikrofon
İç kısım mikrofonu
Ten algılama sensörü
Hareketi algılayan ivmeölçer
Konuşmayı algılayan ivmeölçer
Kuvvet sensörüKontrollerÇalmak, duraklatmak veya aramaları yanıtlamak için bir kez basma
Bir sonraki parçaya atlamak için iki kez basma
Bir önceki parçaya dönmek için üç kez basma
Siri için basılı tut
Hey Siri desteğiAirPods'un boyutları ve ağırlığıUzunluk: 30,79 mm
Genişlik: 18,26 mm
Derinlik: 19,21 mm
Ağırlık: 4,28 gramKutunun boyutları ve ağırlığıUzunluk: 46,40 mm
Genişlik: 54,40 mm
Derinlik: 21,38 mm
Ağırlık: 37,91 gramBağlantıBluetooth 5.0