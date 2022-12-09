Apple'ın uzun bir aradan sonra yeni sürümünü yayınladığıı kablosuz kulaklığı 3. nesil AirPods uzun kullanım testi ile karşınızdayız.

Apple'ın uzun bir aradan sonra yeni sürümünü yayınladığıı kablosuz kulaklığı 3. nesil AirPods uzun kullanım testi ile karşınızdayız. Kulaklık bu sürede nasıl bir performans çıkarttı?

AirPods 3 uzun kullanım testi!

Dilerseniz sözü uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.

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AirPods 3 modeli, AirPods 2 ve AirPods Pro modellerinde yer alan Apple H1 çip ile tanıtıldı. Yeni model, bağlantı kalitesi konusunda kendini kanıtlayan Apple H1 ile birlikte Bluetooth 5.0 teknolojisini destekliyor.

ANC (Aktif Gürültü Engelleme) teknolojisi ne yazık ki yeni modelde mevcut değil. Satın alma kriterleri arasında gürültü engelleme teknolojisi bulunan kullanıcılar için halen tek seçenek AirPods Pro modeli.

6 saate kadar müzik dinleme, 4 saate kadar konuşma süresi sahip olan AirPods 3, şarj kutusu ile birlikte 30 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

Standart AirPods modellerinde alışık olmadığımız MagSafe teknolojisi, nihayet AirPods 3 ile kullanıcılara sunuldu. Şirketin batarya iyileştirmesiyle birlikte MagSafe desteği sunması birçok kişinin beğenisini kazanmayı başardı.

AirPods 3 teknik özellikleri