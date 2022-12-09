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3. nesil AirPods Uzun Kullanım Testi!

Teknoloji Haberleri

3. nesil AirPods Uzun Kullanım Testi!

Apple'ın uzun bir aradan sonra yeni sürümünü yayınladığıı kablosuz kulaklığı 3. nesil AirPods uzun kullanım testi ile karşınızdayız.

Apple'ın uzun bir aradan sonra yeni sürümünü yayınladığıı kablosuz kulaklığı 3. nesil AirPods uzun kullanım testi ile karşınızdayız. Kulaklık bu sürede nasıl bir performans çıkarttı?

AirPods 3 uzun kullanım testi!

Dilerseniz sözü uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.

AirPods 3 satın almak için: https://app.hps.im/d7ct/87b14f1b

AirPods 3 modeli, AirPods 2 ve AirPods Pro modellerinde yer alan Apple H1 çip ile tanıtıldı. Yeni model, bağlantı kalitesi konusunda kendini kanıtlayan Apple H1 ile birlikte Bluetooth 5.0 teknolojisini destekliyor.

ANC (Aktif Gürültü Engelleme) teknolojisi ne yazık ki yeni modelde mevcut değil. Satın alma kriterleri arasında gürültü engelleme teknolojisi bulunan kullanıcılar için halen tek seçenek AirPods Pro modeli.

6 saate kadar müzik dinleme, 4 saate kadar konuşma süresi sahip olan AirPods 3, şarj kutusu ile birlikte 30 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

Standart AirPods modellerinde alışık olmadığımız MagSafe teknolojisi, nihayet AirPods 3 ile kullanıcılara sunuldu. Şirketin batarya iyileştirmesiyle birlikte MagSafe desteği sunması birçok kişinin beğenisini kazanmayı başardı.

AirPods 3 teknik özellikleri

ÇipApple H1AirPods 3 pil süresiTek şarjla 6 saate kadar dinleme süresi (uzamsal ses açıkken 5 saate kadar)

Tek şarjla 4 saate kadar konuşma süresiAirPods ve MagSafe şarj kutusunun pil süresi30 saate kadar dinleme süresi

20 saate kadar konuşma süresi

Şarj kutusunda 5 dakika şarjla yaklaşık 1 saat dinleme süresi veya yaklaşık 1 saat konuşma süresiŞarj kutusuMagSafe, Qi sertifikalı şarj cihazları veya Lightning bağlantı kablosu ile uyumluSes özellikleriDinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses

Adaptif EQ

Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatörSensörHüzmeleme özellikli çift mikrofon

İç kısım mikrofonu

Ten algılama sensörü

Hareketi algılayan ivmeölçer

Konuşmayı algılayan ivmeölçer

Kuvvet sensörüKontrollerÇalmak, duraklatmak veya aramaları yanıtlamak için bir kez basma

Bir sonraki parçaya atlamak için iki kez basma

Bir önceki parçaya dönmek için üç kez basma

Siri için basılı tut

Hey Siri desteğiAirPods'un boyutları ve ağırlığıUzunluk: 30,79 mm

Genişlik: 18,26 mm

Derinlik: 19,21 mm

Ağırlık: 4,28 gramKutunun boyutları ve ağırlığıUzunluk: 46,40 mm

Genişlik: 54,40 mm

Derinlik: 21,38 mm

Ağırlık: 37,91 gramBağlantıBluetooth 5.0

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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