Petrol Ofisi iştiraki olan teknoloji ve oyun şirketi Petrolig Games tarafından geliştirilen Sosyal Lig nedir, öğrendik.

Yüzde yüz Petrol Ofisi iştiraki olan teknoloji ve oyun şirketi Petrolig Games tarafından geliştirilen Sosyal Lig, yeni futbol sezonuna hızlı bir giriş yaptı. 3 milyonu aşkın oyuncusuyla Türkiye Süper Ligi'ne özel ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Sosyal Lig, bu sezon da ödül dağıtmaya devam ediyor.

3 milyon oyuncu Türkiye Süper Ligi'ni burada oynuyor!

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Yeni sezonda tamamen yenilenen Sosyal Lig, daha heyecanlı ve dinamik bir oyun deneyimi sunarken, sezon sonunda oyuncularına 3 Kia otomobil hediye edecek.

Eğlence içerikleri sunan, teknoloji ve oyun şirketi Petrolig Games tarafından geliştirilen Türkiye Süper Ligi'ne özel ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Sosyal Lig, mobil oyun dünyası trendlerine uygun şekilde geliştirilen yeni tasarımı ve oyuncu deneyimi ile futbolseverlerin karşısına çıkıyor. 3 milyondan fazla oyuncuya sahip olan oyun, 2022-23 futbol sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Fantezi futbol prensiplerine göre işleyen Sosyal Lig'de oyuncular, her hafta kendilerine verilen ve daha sonrasında ek görevlerle arttırabilecekleri transfer bütçeleri ile Süper Lig futbolcularından oluşan bir kadro kurabiliyor. Gerçek maç istatistiklerine dayanan Sosyal Lig puanlama sistemine göre puan kazanan oyuncular, topladıkları puanlar ile sezon boyunca diğer oyuncularla rekabet ediyor.

Oyun sektörünün güçlü oyuncularından Brodeus ile birlikte geliştirilen yeni Petrol Ofisi Sosyal Lig, App Store ve Google Play'den indirilebilir.