3 milyon iPhone kullanıcısına 65 dolar ödenecek! Tazminat kararı resmileşti

Eski sürüm iPhone kullanıcılarının tazminat zaferi kesinleşti. 2018 yılında açılan toplu dava karara bağlandı. Eski iPhone modellerini yavaşlatmakla suçlanan Apple yaklaşık 3 milyon kişiye tazminat ödeyecek.

Milyonlarca iPhone modeline uygulanan batarya kısıtlamasına yönelik son dava görüldü. Kasıtlı olarak performans kısıtlaması yaptığı tespit edilen Apple hakkında 500 milyon dolarlık tazminat davası açılmıştı.

2017'de Bataryası eskiyen iPhone modellerinin performansının kasıtlı olarak düşürüldüğü ortaya çıkmıştı. Apple bu durumu beklenmedik kapanmaları önlemek için yaptığını söylese de telefon sahipleri dolandırıldıklarını söyleyerek toplu dava açmıştı.

ÖDEMELER KESİNLEŞTİ

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus veya iPhone SE sahipleri hak talebinde bulunmuştu. Şirket 2020 yılında uzlaşmayı kabul etmiş ve her şikayetçi olan telefon sahiplerine kişi başı 65 dolar ödemeyi taahhüt etmişti.

İki iPhone kullanıcısı tazminatın çok düşük olduğunu düşünerek itirazda bulunmuştu. Tarihi davada sonunda karar verildi.9. ABD Temyiz Mahkemesi bu talebi reddetti ve ödemelerin başlamasının önü açıldı.

iPhone müşterilerini temsil eden avukat Tyson Redenbarger, yaklaşık 3 milyon talep alındığını ve son tahmine göre talep başına yaklaşık 65 dolar tazminat ödeneceğini belirtti.

