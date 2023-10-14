3 kameralı drone mu? İşte Mavic 3 Pro, Inspire 3 ve dahası!

Sinema drone'u Inspire 3 ve dünyanın ilk 3 kameralı drone'u Mavic 3 Pro ile DJI sınırları aşmaya devam ediyor.

Türkiye distribütörlüğünü görüntü teknolojilerinde yıllara dayanan tecrübesiyle Karfo Karacasulu'nun üstlendiği sivil drone ve yaratıcı kamera üreticisi DJI, teknoloji dünyasına inovatif ve fark yaratan modeller kazandırmaya devam ediyor. Sinema drone'u Inspire 3 ve dünyanın ilk 3 kameralı drone'u Mavic 3 Pro ile DJI sınırları aşmaya devam ediyor.

Kendini hava fotoğrafçılığı ve film yapım ekipmanı ve platformlarını dünyanın her yerindeki yaratıcılar ve yenilikçiler için daha erişilebilir, güvenilir ve kullanımı daha kolay hale getirmeye adayan DJI, drone sektörü başta olmak üzere aksiyon kameralar, el gimbalları, kodlanabilir robotlar olmak üzere görüntü teknolojilerinde dünya liderliğini koruyor.

Global pazarda yaklaşık yüzde 80 pazar payına ulaşan Çin menşeili DJI, dünyanın dört yanında teknoloji severlere ulaşıyor. DJI'ın Türkiye'deki tek resmi distribütörü Karfo Karacasulu dünya devi markanın en yeni teknolojilerini aynı anda Türk tüketici ile buluşturuyor.

Sinema sektörü profesyonelleri için geliştirilen Inspire 3, Ronin 2, Ronin 4D ve fotoğraf ve video dünyasında profesyonelleşen kullanıcılar için üretilen Mavic 3 Pro, Türkiye'deki teknoloji marketlerde ve yetkili mağazalarda satışa çıktı.

Yeni sinema drone'u Inspire 3 hakkında her şey!

DJI, hepsi bir arada, modern, hassas, tam kare 8K DJI Inspire 3 ile sinematik kalitede havadan çekim sistemleri için yeni bir standart belirledi. Üst düzey film prodüksiyonlarının ihtiyaçlarını karşılayacak tüm teknik özelliklere sahip sinema drone'u Inspire 3, şık entegre tasarımı, 161° ultra geniş FOV gece görüş FPV'si ve O3 Pro iletim ve kontrol sistemi, sınıfının en iyi uçuş performansını ve en büyük film setlerine

sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek tam bir profesyonel ekosistem sunuyor.

Inspire 3, uçuş görevlerini her zamankinden daha güvenli ve daha yüksek hassasiyetle gerçekleştirmek için hem RTK destekli Waypoint Pro'yu hem de çok yönlü algılamayı destekleyen, DJI'ın tek sinema sınıfı drone'u.

Inspire 3 yeniden tasarlandı

Inspire 3 portatif bir forma sahip hafif, entegre bir gövde ve drone'un profesyonel görünümünü vurgulayan sağlam ve dönüştürülebilir bir çerçeve sunuyor. FPV kamera, görsel sensörler, konumlandırma antenleri ve depolama kartı yuvası, minimalist bir görünüm ve modern endüstriyel estetik için gövdeye kusursuz bir şekilde entegre edildi.

Tamamen gelişmiş tasarım, yeni eklenen Tilt Boost'un yanı sıra 360° Pan yapılarını da destekliyor. İniş takımı indirildiğinde gimbal engelsiz 80° yukarı açılı çekimi destekleyerek görüntü yönetmenlerinin çarpıcı derecede yenilikçi çekimler yapmasına olanak tanıyor.

Tamamen yeni, çalışırken değiştirilebilir TB51 akıllı ikili pilleri, 28 dakikaya kadar uçuş süresi sağlar. Güçlü tahrik sistemi, 94 km/saat'e kadar uçuş hızı, 8 m/s'ye kadar yükselme ve alçalma hızı ve hatta 10 m/s'ye kadar dalış hızı sağlıyor.

Sinema sınıfında tam çerçeve ve 8K görüntüleme!

Inspire 3, DJI'ın en yeni görüntü işleme sistemi CineCore 3.0'a sahip, 8K/25 fps'ye kadar CinemaDNG videonun yanı sıra 8K/75 fps'ye kadar Apple ProRes dahili kaydını destekleyen, şimdiye kadarki en hafif tam çerçeve Zenmuse X9-8K Air Gimbal Kamera ile donatıldı.

RAW video, birinci sınıf film ve televizyon yapımlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. S&Q modunda X9-8K Air, tam kare 4K/120 fps'ye kadar ProRes RAW videonun kırpma olmadan dahili kaydını destekleyerek daha yaratıcı düzenleme seçenekleri sunuyor.

X9- 8K Air, çift yerel ISO'yu destekliyor. Tam kare 30 fps ve altında, film yapımlarında yaygın olarak görülen 24 fps'yi, ticari ve televizyon yapımlarında kullanılan 25 fps'yi destekleyen EI 800/4000 sunuyor. 30 fps'nin üzerinde EI 320/1600 mevcut. Bu, düşük ışıklı sahneler için zengin ayrıntılara sahip ultra net görüntüler sunuyor.

X9-8K Air, gün doğumu ve gün batımı gibi karmaşık aydınlatma senaryolarında zengin vurgu ve gölge ayrıntılarını yakalayan 14'ten fazla duraklı dinamik aralığı kapsıyor. Yüksek dinamik aralık, önemli pozlama ayarlamalarından sonra bile orijinal renkleri koruyarak sonradan düzenleme için daha fazla olanak sağlıyor.

Görüntü yönetmenlerine daha fazla yaratıcı özgürlük sunmak ve DJI'ın tescilli DL yuvasını devralmak amacıyla X9-8K Air, ek bir 18 mm F2.8 tam çerçeve ultra geniş lens ve 8K hava sinematografisi için özel olarak üretilmiş yeni telefoto lensle de uyumlu. Havadan çekim düşünülerek tasarlanan birinci sınıf tam çerçeve 24 mm, 35 mm ve 50 mm lenslere sahip.

DJI'ın olgun renk bilimi ve teknolojisini temel alan DJI Sinema Renk Sistemi (DCCS), X9-8K Air'in havadan sinematografinin görünümünü yeniden tanımlayan özgün renkleri korumasını sağlıyor. Bu özellik doğal ortamlar ve şehir manzaraları için geçerli olurken ayrıca farklı ortamlarda ve aydınlatma koşullarında cilt tonlarını doğru şekilde yakalıyor.

DCCS, X9-8K Hava ve DJI Ronin 4D gibi yer tabanlı sinema kameraları arasında zahmetsiz renk eşleştirmesi sağlayarak, film prodüksiyonu sonrası düzenleme iş akışlarının ihtiyaçlarını karşılamak için havadan yere tutarlı renk stili sunuyor.

Birlikte verilen DJI PROSSD 1 TB, 1100 MB/sn'ye kadar yazma hızı ve 900 MBps'ye kadar okuma hızı sağlıyor ve kolay dosya paylaşımı ve kusursuz iş akışları için USB-C kablosuyla doğrudan bir bilgisayara bağlanabiliyor.

İlk üç kameralı Drone: İşte Mavic 3 Pro

Hasselblad Geniş Açılı Kamera, Orta Tele Kamera ve Tele Kamera, her zamankinden daha yaratıcı çekim seçenekleri için birleşiyor. DJI Mavic 3 Pro, farklı odak uzaklıklarına sahip üç kamerayı barındırarak havadan içerik yakalamada yeni bir çağ başlatan üçlü kamera sistemi ile yeni bir çağ başlatıyor.

Mavic'in ünlü Hasselblad kamerası, iki tele kamerası, 43 dakikalık maksimum uçuş süresi, DJI'nin imzası olan Çok Yönlü Engel Algılama ve 15 km HD Video Aktarımı özelliklerine sahip Mavic 3 Pro, yaratıcıların yaratıcılıklarının sınırlarını zorlamalarına olanak tanıyor.

Bir Drone, üç lens

Mavic 3 Pro, birden fazla odak uzaklığına (24 mm/70 mm/166 mm) sahip üçlü kamera sistemi sayesinde, kullanıcıların çoklu senaryo yetenekleriyle yaratıcı vizyonlarını tam olarak ifade etmelerine olanak tanıyan üst düzey görüntüleme performansı sunuyor.

İster ortamın geniş açıyla oluşturulması, ister orta tele ile belirli bir konuma gelinmesi ve ardından belirli bir alana veya karaktere odaklanılması olsun, her kamera, kullanıcıya benzersiz görsel hikayelerini anlatma konusunda tam kontrol sağlıyor.

Dünyanın ilk 4 eksenli sinema kamerası: DJI Ronin 4D!

Profesyonel film yapımcılarının titiz standartlarına göre tasarlanan ve üretilen DJI Ronin 4D, üst düzey prodüksiyonları daha verimli hale getirirken muhteşem kamera hareketlerini en uygun şekilde mümkün kılıyor ve yaratıcı profesyonellerin hikayelerini tamamen yeni bir görsel dil ile anlatmalarını sağlıyor.

DJI'ın şimdiye kadar yarattığı en güçlü sinematik görüntüleme sistemi olan Ronin 4D, amiral gemisi

tescilli bir yonga seti, hassas renk üretimine sahip dahili bir 8K RAW codec bileşeni, yüksek performanslı bir AI motoruyla gelişmiş yardımcı işlevler ve düşük gecikmeli görüntü işleme ile çoklu bağlantı izleme ve kontrol sunan akıllı bir görüntü işleme sistemi olan CineCore 3.0'ı besliyor.

Görüntüleme sistemini tamamlayan yepyeni, tam çerçeve Zenmuse X9 gimbal kamerası sinematografların tam sinema kalitesinde çekim yapmasına olanak tanıyor. DJI Ronin 4D, yaygın olarak kullanılan H.264 codec bileşenine ek olarak, hem X9-8K hem de X9-6K, Apple ProRes ve ProRes RAW'ı dahili olarak kaydedebiliyor ve böylece postta düzenleme için daha fazla serbestlik bırakıyor.

Zenmuse X9-6K, 6K/60fps ve 4K/120fps'ye kadar ve Zenmuse X9-8K, 8K/75fps'ye kadar destekliyor ve içerik oluşturuculara sinema kalitesinde çekim yapmak için birden fazla seçenek sunuyor. Sürükleyici, atmosferik çekimler oluşturmak için 800/5.000 çift yerel EI ve 14 duraktan fazla dinamik aralık, çekim senaryosu ne olursa olsun zengin renk dereceleriyle sahneleri yakalamaya yardımcı oluyor.

DJI Ronin 4D'nin tescilli DJI Sinema Renk Sistemi (DCCS), karmaşık aydınlatma koşullarında bile doğal cilt tonları ve farklı sinema kameraları kullanıldığında proje genelinde zahmetsiz ton tutarlılığı sağlıyor. Kameranın yerleşik dokuz duraklı fiziksel ND filtreleri, özellikle dışarıdayken büyük ölçüde değişen aydınlatma koşullarına uyum sağlamayı kolaylaştırıyor.