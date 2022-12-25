26. kattan düşen iPhone 12 Pro'nun hali şaşkına çevirdi!

Apple'ın son çıkardığı iPhone modelleri için dayanıklılık ön plana çıkarıyor. Öyle ki dünyanın her yerinden ağaçtan düşen, nehirde bulunan ve tüm bunlara rağmen bir çizik bile almayan iPhone'lar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Bugün ortaya çıkan bir haberde yine benzer bir olay yaşandı. Çin'de meydana gelen olayda iPhone 12 Pro modelinin 26. kattan düştüğü fakat buna rağmen hasar görmediği iddia edildi.

26. kattan düşen iPhone 12 Pro, hasarsız kalmayı başardı

Çin'in Fuijan eyaletinde yaşayan iPhone 12 Pro sahibi kadın, telefonunun 26. kattan düştüğünü buna rağmen zarar görmediğini iddia etti. Olayın gerçekleştiği sırada balkonda olduğunu ve akıllı telefonun cebinden aşağıya düştüğünü açıkladı. Anlatılan hikaye ve iPhone 12 Pro'nun parçalanmaması ise dikkat çekti.

Bu durum ilk kez yaşanmıyor düşen iPhone 12 Pro dışında daha önce de paraşütten ve hatta uçaktan düşen daha sonra da herhangi bir zarar görmeyen cihazlar yine haberlere konu olmuştu. Bu son olay ise yine cihazın sağlamlık derecesini ortaya koyar nitelikte oldu.

iPhone 14 Pro modellerinde korkutan hata: Apple harekete geçti!

iPhone 12 Pro, düştüğünde hasara karşı korumaya sahip olarak tasarlandı. Akıllı telefon, süper seramik panel ve mat dokulu cam arka panele sahip. Ek olarak da yüksek kalitede paslanmaz çelik çerçeveyle de donatılmış. Yine de bu özellikler, iPhone 12 Pro'nun 26. kattan düşüp de hasarsız olması için yeterli durmuyor. Tüm bunlara ek bir de akıllı telefonun düştüğü alandaki yalıtımın da zarar görmemesi açısından etkili olduğu düşünülüyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone modellerinin dayanıklılığından memnun musunuz ve yüksekten düşüp de hayatta kalan telefonlarınız oldu mu? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.