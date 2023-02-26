250 bin TL'lik iPhone'ları zırhladık!

Son birkaç yılda akıllı telefonlar başta olmak üzere tüm teknolojik cihazların fiyatı kat be kat yükseldi. Bu nedenle satın aldığımız bir ürünü en iyi şekilde muhafaza etmek istiyoruz. Bu noktada Zore tarafından ülkemizde satılan YoungKit kılıflar iPhone'ları zırhlamak için en iyi çözümler arasında gözüküyor. İşte detaylı inceleme ve test videomuz…

Zore YoungKit kılıflar ile iPhone'ları zırhladık!

Videoda gördüğünüz Zore'nin YoungKit markasına ait kılıfları almak için burayı tıklayabilirsiniz.

Şu anda sıfır iPhone satın almak istediğiniz zaman giriş seviyesi bir model için (iPhone 11 gibi) 20 bin TL'ye yakın meblağı gözden çıkarmanız gerekiyor. Biraz daha güncel bir cihaz istiyorsanız bütçenizi 30 bin TL seviyesine çekmeniz gerekiyor.

Eğer Pro serisi bir amiral gemisi cihaz kullanacaksanız da boyutu ve hafızasına göre değişmekle birlikte 40 ila 60 bin TL arasında bir meblağ ödemeniz gerekiyor. Hal böyle olunca elimizde 60 bin TL'lik ürünü tutarken tedirgin olabiliyoruz.

Zira biraz sert düşürdüğümüzde oluşacak bir hasarın bizlere maliyeti asgari ücret kadar olacaktır. Bu nedenle iyi bir kılıf alarak cihazları zırhlamak oldukça mantıklı bir çözüm gibi gözüküyor. En azından düşme durumlarında darbeyi emecek ve cihazda çizik-kırık oluşmasının önüne geçecektir.

Not: Kılıfları test ederken çok sayıda darbeye maruz bıraktık. Sizlerin denememesini öneriyoruz. Zira cihazda çizik, kırık ve çatlak oluşmasa bile sabitlenmemiş donanım parçaları (OIS gibi) hasar görebilir.

Siz Zore YoungKit kılıfları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.