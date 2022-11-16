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25 milyon insanı etkileyen karar! Trafik sigortası sistemi değişiyor

Teknoloji Haberleri

25 milyon insanı etkileyen karar! Trafik sigortası sistemi değişiyor

Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre Trafik sigortası sistemi değişiyor.

Türkiye'de trafikte kayıtlı olan 25 milyon araç bulunuyor. Bunların büyük bir kısmını binek otomobiller, motosikletler ve ticariler oluşturuyor. Bugün ise tamamını direkt olarak etkileyecek bir karar alındı. Trafik sigortası sistemi değişti. İşte yeni düzenleme…

Trafik sigortası sistemi değişiyor! Ufak kazaların bedeli ağır olabilir

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bugün yapılan toplantının ardından dernek başkanı Mehmet Akif Eroğlu mevcut trafik sigortası poliçelerinde sistemin değişeceğini açıkladı.

Halihazırda kullanımda olan trafik sigortası sistemi 7 basamaktan oluşuyor. Kurala göre yeni araç alan vatandaşlar zorunlu sigortalarını yaptıklarında 4. basamaktan sisteme giriş yapıyor. Kaza yapmaları veya ehliyete işlenen ceza puanları neticesinde 3>2>1 şeklinde basamak düşerek yüzde 50 ila 150 arası prim artışlı sigorta ödemesi yapıyorlar.

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Tabii tam aksi durumlar için de bir ödül sistemi mevcut. Örneğin kaza yapmadan veya ehliyete işlenen trafik ceza puanı olmadan geçirilen her yıl 5>6>7 şeklinde basamak çıkarak yüzde 15 ila yüzde 45 arası hasarsızlık indirimi alıyorlar. Tabii bir kaza yapmaları halinde tekrar prim artışı ile karşılaşılıyor.

Bugün yapılan açıklamaya göre, mevcutta 7 basamaktan oluşan bu sisteme 2 yeni seviye daha getirilecek. Yani toplamda 9 seviye olacak. Bunlardan ilki peş peşe yapılan 4 kaza neticesinde uygulanacak olan yüzde 200 prim artışı diğeri de 4 yıl üst üste kazasız ve cezasız kullanımda gelen yüzde 50 hasarsızlık indirimi olacak.

Detayları aşağıda yer alan tabloda görebilirsiniz.

YılBasamakMevcut hasarsızlık indirimi – Prim artış oranıYılYeni hasarsızlık indirimi – Prim artış oranı9. Basamak5Yüzde 50 Hasarsızlık İndirimi8. Basamak4Yüzde 45 Hasarsızlık İndirimi47. BasamakYüzde 45 Hasarsızlık İndirimi3Yüzde 30 Hasarsızlık İndirimi36. BasamakYüzde 30 Hasarsızlık İndirimi2Yüzde 15 Hasarsızlık İndirimi25. BasamakYüzde 15 Hasarsızlık İndirimi1Başlangıç14. BasamakBaşlangıç2Yüzde 50 Prim Artışı23. BasamakYüzde 50 Prim Artışı3Yüzde 100 Prim Artışı32. BasamakYüzde 100 Prim Artışı4Yüzde 150 Prim Artışı41. BasamakYüzde 150 Prim Artışı5Yüzde 200 Prim Artışı

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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