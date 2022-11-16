25 milyon insanı etkileyen karar! Trafik sigortası sistemi değişiyor
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Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre Trafik sigortası sistemi değişiyor.
Türkiye'de trafikte kayıtlı olan 25 milyon araç bulunuyor. Bunların büyük bir kısmını binek otomobiller, motosikletler ve ticariler oluşturuyor. Bugün ise tamamını direkt olarak etkileyecek bir karar alındı. Trafik sigortası sistemi değişti. İşte yeni düzenleme…
Trafik sigortası sistemi değişiyor! Ufak kazaların bedeli ağır olabilir
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bugün yapılan toplantının ardından dernek başkanı Mehmet Akif Eroğlu mevcut trafik sigortası poliçelerinde sistemin değişeceğini açıkladı.
Halihazırda kullanımda olan trafik sigortası sistemi 7 basamaktan oluşuyor. Kurala göre yeni araç alan vatandaşlar zorunlu sigortalarını yaptıklarında 4. basamaktan sisteme giriş yapıyor. Kaza yapmaları veya ehliyete işlenen ceza puanları neticesinde 3>2>1 şeklinde basamak düşerek yüzde 50 ila 150 arası prim artışlı sigorta ödemesi yapıyorlar.
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Tabii tam aksi durumlar için de bir ödül sistemi mevcut. Örneğin kaza yapmadan veya ehliyete işlenen trafik ceza puanı olmadan geçirilen her yıl 5>6>7 şeklinde basamak çıkarak yüzde 15 ila yüzde 45 arası hasarsızlık indirimi alıyorlar. Tabii bir kaza yapmaları halinde tekrar prim artışı ile karşılaşılıyor.
Bugün yapılan açıklamaya göre, mevcutta 7 basamaktan oluşan bu sisteme 2 yeni seviye daha getirilecek. Yani toplamda 9 seviye olacak. Bunlardan ilki peş peşe yapılan 4 kaza neticesinde uygulanacak olan yüzde 200 prim artışı diğeri de 4 yıl üst üste kazasız ve cezasız kullanımda gelen yüzde 50 hasarsızlık indirimi olacak.
Detayları aşağıda yer alan tabloda görebilirsiniz.
Yıl Basamak Mevcut hasarsızlık indirimi – Prim artış oranı Yıl Yeni hasarsızlık indirimi – Prim artış oranı – 9. Basamak – 5 Yüzde 50 Hasarsızlık İndirimi – 8. Basamak – 4 Yüzde 45 Hasarsızlık İndirimi 4 7. Basamak Yüzde 45 Hasarsızlık İndirimi 3 Yüzde 30 Hasarsızlık İndirimi 3 6. Basamak Yüzde 30 Hasarsızlık İndirimi 2 Yüzde 15 Hasarsızlık İndirimi 2 5. Basamak Yüzde 15 Hasarsızlık İndirimi 1 Başlangıç 1 4. Basamak Başlangıç 2 Yüzde 50 Prim Artışı 2 3. Basamak Yüzde 50 Prim Artışı 3 Yüzde 100 Prim Artışı 3 2. Basamak Yüzde 100 Prim Artışı 4 Yüzde 150 Prim Artışı 4 1. Basamak Yüzde 150 Prim Artışı 5 Yüzde 200 Prim Artışı
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