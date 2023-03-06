232 milyon dolarlık kayıp Bitcoin'e ulaşmak için son şanslar!

Kripto paralar, son yılların en çok konuşulan ve en çok büyüyen piyasalardan birisi oldu. Bitcoin ağı, ilk defa 3 Ocak 2009 yılında aktif olmuştu. Ancak o dönem büyük bir kısmın ne olduğunu bilmediği, bilenlerin de önemsemediği bir dünyaydı. İşte tam o dönemlerde Stefan Thomas adlı bir yazılımcı, ilginç bir deneme videosu çekti.

7.002 Bitcoin bulunan dijital cüzdanın şifresini hatırlamıyor

Stefan Thomas, yıllar önce kripto para biriminin nasıl çalıştığını açıklayan bir video çekmek için kolları sıvadı. Bitcoin'in 5 dolar seviyelerinde olduğu dönemlerde takipçilerinden 1 Bitcoin göndermesini istedi. 7.002 kişi, Thomas'ın dijital cüzdanına 1'er Bitcoin gönderdi.

Ancak Thomas, şu anda 232 milyon dolardan fazla değere sahip olan dijital cüzdanın şifresini hatırlamıyor. Yazılımcı, 7.002 Bitcoin bulunan cüzdana erişmek için daha önce 8 kere şifre denemesi gerçekleştirdi fakat başarılı olamadı. Thomas'ın cüzdana ulaşabilmek adına 2 şansı kaldı. Eğer bunlarda da şansı yaver gitmezse cüzdan, kendine rasgele bir şifre atayacak ve muhtemelen ulaşılmaz kalacak.

Bir yıl önce 10 bin liralık Bitcoin alsanız kazancınız/zararınız ne olurdu?

Özellikle kripto paraların değersiz olduğu dönemlerde birçok kişi denemek için onlarda Bitcoin aldı. Daha sonra da dijital cüzdanının şifresini unuttu. Böylesine olaylar yüzünden Bitcoin'lerin yaklaşık olarak yüzde 20'sinin kayıp olduğu düşünülüyor. Ancak bu denli bir kayıp ilk kez yaşanmıyor.

2013'te ofisinde çalışırken kazara içinde 8 bin Bitcoin bulunduran sabit diski çöpe atan James Howells, yıllardır bu diski arıyor. Zaman zaman arama çalışmaları ile gündeme gelen isim, sabit diski bulmak için hala çalışmalarını sürdürüyor.