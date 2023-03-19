22.000 mAh bataryalı tank gibi telefon!

Zorlu ortamlara dayanabilen sağlam bir 4G akıllı telefon olan 22.000 mAh bataryalı Unihertz Tank inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Modern akıllı telefonlarda yerleşik olarak bulunan inanılmaz teknoloji ve özellikleri korurken zorlu ortamlara dayanabilen sağlam bir 4G akıllı telefon olan 22.000 mAh bataryalı Unihertz Tank inceleme videosu ile sizlerleyiz.

22.000 mAh bataryalı Unihertz Tank inceleme!

Tekno Mehmet'e ulaşmak için buraya tıklayın

Unihertz Tank, modern akıllı telefonlarda yerleşik olarak bulunan yüksek teknoloji ve özellikleri korurken zorlu ortamlara dayanabilen son teknoloji sağlam bir 4G akıllı telefon olarak çıkışını yaptı.

Tank üzerindeki 22.000mAh pil, standart akıllı telefonlarda görmediğimiz bir pil ömrü sunuyor. Pil kaygısı yaşamadan üretken kalmanızı sağlayan düzenli kullanım ile cihazınızı bir hafta boyunca kullanabiliyorsunuz. İstatiktiksel olarak ise 150 saat konuşma süresi ve 2380 saat bekleme modu sunuyor. Telefon ayrıca diğer cihazları şarj etmek için bir powerbank olarak da kullanılabiliyor.

Tank, değerli anılarınızı saklamak için 8 GB RAM ve 256 GB ROM gibi geniş bir depolama kapasitesine sahiptir. MediaTek MT6789 işlemci, yapay zeka, oyun ve bağlantı alanlarındaki yüksek performansıyla güçlü bir deneyim sunuyor.

66W hızlı şarj kapasitesi sayesinde Tank'ı %90'a kadar şarj etmek yalnızca 1,8 saat sürüyor. Tank, ister acil bir durumda olun ister sadece geceyi aydınlatmak isterseniz, yüksek güçlü 1200 lümen kamp lambasını kullanmanız için 5 mod sunuyor.

Tank, 108 Megapiksel AI kamera, 32 Megapiksel ön kamera, 20 Megapiksel gece görüş kamerası ve 2 Megapiksel makro kamera ile donatılmıştır. Dört kamera geniş açı, makro ve gece görüş özelliklerine izin veriyor ve 4K videolar çekebiliyor.

Telefon, dış mekan kullanım durumlarında aşırı dayanıklılık sunuyor. IP68 sertifikalı olan cihaz ayrıca askeri gereklilikler olan yüksek sıcaklıklara, darbelere ve daha fazlasına dayanması için düşmeye, toza ve suya dayanıklıdır.

Unihertz Tank teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek MT6789

Bellek ve depolama: 8 GB RAM + 256 GB UFS 2.2 depolama

Batarya: 22.000 mAh, 66W hızlı şarj

Ekran: 6.81 inç 2340×1080 piksel FHD

Arka kamera: 108 Megapiksel AI kamera + 20 Megapiksel gece görüş kamerası

Ön kamera: 32 Megapiksel

Bağlantı: 4G, Bluetooth 5.3, NFC