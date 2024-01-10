21 Kuruşluk Poşet Yüzünden Vergisiz Telefon Uygulamasından Yararlanamadı

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen projeden birçok öğrenci fayda sağladı. Ancak geçtiğimiz gün gerçekleşen bir olay duyanları şaşırttı. Haberlere göre bir üniversite öğrencisi vergisiz telefon için aldığı 21 kuruşluk poşet nedeniyle uygulamadan yararlanamadı.

21 kuruşluk poşet yüzünden vergisiz telefon uygulamasından faydalanamadı!

Geçtiğimiz aylarda vergisiz telefon ve bilgisayar uygulaması başladı. Bu uygulama kapsamında üniversite öğrencileri vergisiz bir şekilde cep telefonu ve bilgisayar alabiliyor. Geçtiğimiz gün yaşanan bir olay ise duyanları şaşırttı.

Bir üniversite öğrencisi, vergisiz cep telefonu uygulamasından fayda sağlamak için kendisine 9 bin 500 liralık bir telefon aldı. Ancak kullanıcı, telefona ek olarak 21 kuruşluk bir poşet ekledi. Bu poşet nedeniyle de 4 bin 500 liralık vergi iadesi olmadı.

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Başvurusuna ise faturasında 21 kuruşluk poşet ücreti de yansıtıldığı için kendisine bir mesaj geldi. Mesajda, "Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir." İfadesi yer aldı.

Ayrıca Tüketici Dernekleri Federasyonu bu konuyla ilgili olarak kendilerine çok fazla şikayet geldiğini bildirdi. Vergisiz telefon ve bilgisayar satışını destekleyen Cumhurbaşkanlığı Kararı'ndan yararlanmak için bazı şartlara uyum sağlamak gerekiyor. Şartlar ise şu şekilde:

Başvuran kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

Başvuran kişinin açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması.

Başvuran kişinin, Cihaz Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması.

Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazları ile mobil telefon cihazlarının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk Lirasından az olması.

Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması.

Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik fatura düzenlenmiş olması.

Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının başvuran kişiye ait olması.

Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının başvuran kişiye ait olması.

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