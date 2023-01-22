2028 yılına kadar vizyona girecek tüm Disney filmleri açıklandı!

Disney, 2028 yılına kadar vizyona girecek tüm filmleri açıkladı. Paylaşılan listede Avatar serisi de bulunuyor.

Eğlence sektörünün en büyük içerik şirketlerinden birisi olan Disney, önümüzdeki 5 yılın içerik planını açıkladı. Bununla beraber, 2028 yılına kadar vizyona girecek tüm filmler, net tarihleriyle birlikte belli oldu. Paylaşılan liste, oldukça merak uyandırdı.

Disney, önümüzdeki 5 yılda seyirciye sunulacak filmleri açıkladı!

Disney tarafından paylaşılan içerik planına göre 2028 yılına kadar toplam 56 film vizyona girecek. Bunlardan 46'sı Disney'in çatısı altındaki şirketler tarafından çekilecek. Aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda satın alınan 20th Television ise 6 filmi çekecek.

Paylaşılan liste oldukça gizem barındırıyor. Şirket, her ne kadar önümüzdeki yıllarda yayınlanacak filmlerin sayısını gözler önüne serse de, yapımlar arasında yalnızca birkaçının ismini paylaştı. Gizli tutulan filmler ise "Untitled" olarak belirtildi.

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