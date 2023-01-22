2028 yılına kadar vizyona girecek tüm Disney filmleri açıklandı!
Teknoloji Haberleri
Disney, 2028 yılına kadar vizyona girecek tüm filmleri açıkladı. Paylaşılan listede Avatar serisi de bulunuyor.
Eğlence sektörünün en büyük içerik şirketlerinden birisi olan Disney, önümüzdeki 5 yılın içerik planını açıkladı. Bununla beraber, 2028 yılına kadar vizyona girecek tüm filmler, net tarihleriyle birlikte belli oldu. Paylaşılan liste, oldukça merak uyandırdı.
Disney, önümüzdeki 5 yılda seyirciye sunulacak filmleri açıkladı!
Disney tarafından paylaşılan içerik planına göre 2028 yılına kadar toplam 56 film vizyona girecek. Bunlardan 46'sı Disney'in çatısı altındaki şirketler tarafından çekilecek. Aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda satın alınan 20th Television ise 6 filmi çekecek.
Paylaşılan liste oldukça gizem barındırıyor. Şirket, her ne kadar önümüzdeki yıllarda yayınlanacak filmlerin sayısını gözler önüne serse de, yapımlar arasında yalnızca birkaçının ismini paylaştı. Gizli tutulan filmler ise "Untitled" olarak belirtildi.
Bu yıl içerisinde çıkacak Marvel dizi ve filmleri!
2023 yılında yayınlanacak Disney filmleri
2024 yılında yayınlanacak Disney filmleri 2025 yılında yayınlanacak Disney filmleri 2026 yılında yayınlanacak Disney filmleri 2027 yılında yayınlanacak Disney filmleri 2028 yılında yayınlanacak Disney filmleri Peki sizler 2028 yılına kadar yayınlanacak Disney filmleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklediğiniz yapımlar var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
TarihFilmYapımcı17 Şubat 2023Ant-Man and the Wasp: QuantumaniaDisney7 Nisan 2023ChevalierSearchlight5 Mayıs 2023Guardians of the Galaxy Vol. 3Disney26 Mayıs 2023The Little MermaidDisney2 Haziran 2023The Boogeyman20th16 Haziran 2023ElementalDisney30 Haziran 2023Indiana Jones and the Dial of DestinyDisney28 Temmuz 2023The MarvelsDisney11 Ağustos 2023Haunted MansionDisney15 Eylül 2023A Haunting in Venice20th22 Eylül 2023Next Goal WinsSearchlight6 Ekim 2023True Love20th22 Kasım 2023WishDisney1 Aralık 2023Untitled DisneyDisney
TarihFilmYapımcı14 Şubat 2024Untitled DisneyDisney1 Mart 2024ElioDisney22 Mart 2024Disney's Snow WhiteDisney3 Mayıs 2024Captain America: New World OrderDisney24 Mayıs 2024Kingdom of the Planet of the Apes20th14 Haziran 2024Inside Out 2Disney5 Temmuz 2024Mufasa: The Lion KingDisney26 Temmuz 2024ThunderboltsDisney16 Ağustos 2024Untitled DisneyDisney6 Eylül 2024BladeDisney8 Kasım 2024Untitled Deadpool movieDisney27 Kasım 2024Untitled Disney animationDisney20 Aralık 2024Avatar 320th
TarihFilmYapımcı14 Şubat 2025Fantastic FourDisney7 Mart 2025Untitled DisneyDisney11 Nisan 2025Untitled DisneyDisney2 Mayıs 2025Avengers: The Kang DynastyDisney23 Mayıs 2025Untitled DisneyDisney13 Haziran 2025Untitled PixarDisney2 Temmuz 2025Untitled DisneyDisney25 Temmuz 2025Untitled MarvelDisney15 Ağustos 2025Untitled DisneyDisney7 Kasım 2025Untitled MarvelDisney26 Kasım 2025Untitled Disney animationDisney19 Aralık 2025Untitled Star WarsDisney
TarihFilmYapımcı16 Ocak 2026Untitled DisneyDisney13 Şubat 2026Untitled MarvelDisney6 Mart 2026Untitled PixarDisney27 Mart 2026Untitled DisneyDisney17 Nisan 2026Untitled DisneyDisney1 Mayıs 2026Avengers: Secret WarsDisney22 Mayıs 2026Untitled DisneyDisney19 Haziran 2026Untitled PixarDisney10 Temmuz 2026Untitled DisneyDisney24 Temmuz 2026Untitled MarvelDisney14 Ağustos 2026Untitled DisneyDisney18 Eylül 2026Untitled DisneyDisney6 Kasım 2026Untitled MarvelDisney25 Kasım 2026Untitled Disney animationDisney18 Aralık 2026Avatar 420th
TarihFilmYapımcı17 Aralık 2027Untitled Star WarsDisney
TarihFilmYapımcı22 Aralık 2028Avatar 5 20th
Aralık Teknoloji Haberler
2024 yılında yayınlanacak Disney filmleri
2025 yılında yayınlanacak Disney filmleri
2026 yılında yayınlanacak Disney filmleri
2027 yılında yayınlanacak Disney filmleri
2028 yılında yayınlanacak Disney filmleri
Peki sizler 2028 yılına kadar yayınlanacak Disney filmleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklediğiniz yapımlar var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.