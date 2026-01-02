2026'da telefondan bilgisayara her şey neden daha pahalı olabilir?

Bir zamanlar en ucuz bilgisayar bileşenlerinden biri olan sistem belleği RAM'in fiyatı Ekim 2025'ten bu yana iki kattan fazla arttığı için 2026'da hepimizin kullandığı pek çok cihazın maliyeti artabilir.

Bu teknoloji, akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara ve tıbbi cihazlara kadar her şeyin arkasındaki gücü oluşturuyor.

Rastgele Erişim Belleği (RAM) de bilgisayarlar ya da mobil cihazlar için kritik öneme sahip bir bellek türü.

Yapay zekaya güç veren ve RAM'e de ihtiyaç duyan veri merkezlerindeki büyümede patlama yaşandığı için fiyatı yükseldi.

Bu da arz ve talep arasında bir dengesizliğe yol açarak herkesin daha fazla para ödeyeceği anlamına geliyor.

Üreticiler büyük maliyet artışlarını tüketicilerden talep ediliyor.

Bilgisayar üreten CyberPowerPC'nin genel müdürü Steve Mason, "Sadece birkaç ay öncesine göre yaklaşık %500 daha yüksek maliyetlerden" söz ediyor.

Bileşen maliyetlerindeki bu artışların üreticileri "fiyatlandırma konusunda karar vermeye zorlayacağı bir noktanın geleceğini" belirtiyor.

"[Cihaz] bellek veya depolama kullanıyorsa, fiyat artışı potansiyeli var" diye ekliyor.

Bunun üreticiler gibi tüketicileri de bir seçim yapmaya iteceğini söylüyor.

RAM, siz bir cihazı kullanırken kod depolamak için kullanılır. Neredeyse her tür bilgisayarın kritik bir bileşenidir.

Bu olmadan örneğin bu makaleyi okumanız mümkün olmazdı.

Bileşenin bu kadar yaygın olması nedeniyle, rakip bilgisayar üretim sitesi PCSpecialist'ten Danny Williams fiyat artışlarının 2026 içerisinde de devam etmesini bekliyor.

"Pazar 2025 yılında çok canlıydı ve bellek fiyatları biraz düşmezse 2026 yılında tüketici talebinde bir azalma bekliyorum" diyor.

Farklı RAM üreticilerinin farklı etkilendiğini belirten Williams, "Bazı satıcıların stokları daha büyük ve bu nedenle fiyat artışları belki de az, 1,5 ila 2 kat arasında" diye ekliyor.

Ancak diğer firmaların elinde büyük miktarda stok olmadığını ve fiyatları "5 kata kadar" artırdıklarını vurguluyor.

Yapay zeka fiyatları yükseltiyor

Chip War (Çip Savaşı) kitabının yazarı Chris Miller, yapay zekayı bilgisayar belleğine olan talebi artıran "ana faktör" olarak nitelendiriyor.

"Bellek çiplerine yönelik talepte, özellikle de yapay zekanın ihtiyaç duyduğu üst düzey Yüksek Bant Genişlikli Belleklerden kaynaklanan bir artış sözkonusu."

"Bu da farklı bellek çipleri türlerinde fiyatların yükselmesine yol açtı."

Fiyatlar "talep ve arza" bağlı olarak genellikle "büyük oranda" dalgalandı ve talep şu anda önemli ölçüde arttı.

Tech Insights'tan Mike Howard'a göre bu, bulut hizmeti sağlayıcılarının 2026 ve 2027 için bellek gereksinimlerini gidermeleri nedeniyle oldu.

RAM üreticileri talebin arttığını net olarak gördü. Arzın "Amazon, Google ve diğer hiper ölçekli veri merkezlerinin planladığı seviyeleri kesinlikle karşılamayacağını" belirtiyor.

"Talep ve arz kısıtlamaları biraraya gelince tedarikçiler, bazı durumlarda çok fazla bir şekilde fiyatları sürekli olarak yukarı çekti."

"Bazı tedarikçiler fiyat teklifi vermeyi bile durdurdu ki bu, gelecekte fiyatların daha da artacağına dair güvene işaret eden ve nadir rastlanan bir adım."

Howard'a göre, bazı üreticiler bunun olacağını önceden görüp fiyat artışlarını azaltmak için stok yapmış olabilir, ancak bu firmalar sayıca çok fazla değil.

"Bilgisayarlarda bellek genellikle toplam maliyetin yüzde 15 ila 20'sini oluşturuyor, ancak mevcut fiyatlandırma bunu yüzde 30 ila 40'a doğru itti" diyor ve ekliyor:

"Çoğu tüketici kategorisinde marjlar bu artışları absorbe edecek kadar geniş değil."

2026'da ne bekleniyor?

Fiyatların yükselme eğiliminde olması nedeniyle, müşteriler muhtemelen daha fazla para harcamak ya da daha az güce sahip bir cihazı kabul etmek arasında karar vermek zorunda kalacaklar.

Mason, "Edindiğimiz piyasa izlenimi, fiyatlandırma ve arzda 2026'dan 2027'ye kadar dünya çapında zorluk yaşanacağını gösteriyor" diyor.

Bazı büyük firmalar ise tüketici pazarına tamamen burun kıvırıyor.

Daha önce en büyük RAM satıcılarından biri olan Micron, Aralık ayında yapay zeka talebine odaklanmak için Crucial markasının satışını durduracağını açıkladı.

Mason, "Bu, piyasadaki en büyük oyunculardan birinin çekilmesi anlamına geliyor" diyor.

"Bu bir yandan tüketiciler için daha az seçenek demek, diğer yandan tüm üretimlerini yapay zekaya yönlendirirlerse, diğerlerinin tüketiciler için daha fazla üretim yapmalarına yer açılacak, dolayısıyla bu durum dengelenebilir."

Howard, 16 GB RAM'e sahip tipik bir dizüstü bilgisayarın üretim maliyetinin 2026 yılında 40 ila 50 dolar artabileceğini ve bunun "muhtemelen tüketicilere yansıtılacağını" belirtiyor.

"Akıllı telefonlar da fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı görecek."

"Tipik bir akıllı telefonun üretim maliyeti 30 dolar artabilir ve bu da muhtemelen doğrudan tüketiciye yansıyacaktır."

Williams'a göre, fiyatların artmasının başka bir sonucu da olabilir:

"Bilgisayarlar bir mal - günümüz dünyasında insanların ihtiyaç duyduğu günlük bir eşya."

"Bellek fiyatlarındaki artışla birlikte, tüketicilerin ihtiyaç duydukları performans için daha yüksek bir fiyat ödemekle, daha düşük performanslı bir cihaz alma arasında karar vermeleri gerekecek."

Williams'a göre başka bir seçenek daha var:

"Tüketiciler bir süre daha eski teknolojiyle idare edebilirler."