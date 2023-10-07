2024'te Windows 12 Geliyor!

2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Windows 12 ile ilgili Intel'in yaptığı açıklama teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Microsoft'un yapay zeka odaklı yeni işletim sistemi olarak görülen Windows 12'nin tanıtımıyla birlikte 2024 yılı teknoloji dünyası için hareketli bir yıl olacak.

Teknoloji dünyası için son derece hareketli bir yıl olması beklenen 2024 yılı, henüz gelmemiş olmasına rağmen piyasayı hareketlendirmeye şimdiden başladı. Intel, Citi 2023 uluslararası teknoloji konferansında bu hususu vurgularken Windows 12 ile ilgili dikkat çekici bir ifadeye yer verdi. İşte detaylar

Windows 12, 2024'te gelebilir!

Intel, Citi 2023 konferansında 2024 yılıyla ilgili olumlu dilekleri ve beklentileri olduğunu ifade etti. Şirketin yeni nesil işlemcilerini tanıtmayı planlaması açısından son derece önemli bir yıl olan 2024 yılıyla ilgili beklentiler açıklanırken "Windows yenilemesi" ifadesine yer verilmiş olması, dikkat çekti. İfade, özetle şu şekilde:

2024 yılının, -özellikle Windows yenilemesi nedeniyle– işlemciler için oldukça iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz.

Söz konusu konuşmada yer alan bu gizemli ifade, büyük çaplı olabilecek bir yeniliğe işaret ettiği için konuşmacının yeni Windows 12 işletim sistemine işaret ettiği düşünüldü. Bu vurgunun kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığı ise tartışılan konular arasında.

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Intel'in 2024 yılında tanıtılacağına işaret ettiği düşünülen Windows 12 güncellemesi, Microsoft'un son dönemde yapay zekaya verdiği önemi net bir şekilde yansıtan bir işletim sistemi olarak görülüyor. Zira şirket, mevcut uygulamalarında dahi bu yaklaşımını mümkün olduğunca sergilemeye devam ediyor.

Şu an için bu çıkarımlar, yalnızca küçük bir vurgu üzerinden çıkarılan çeşitli söylentiler olsalar da zamanla Windows 12 ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olacağımız aşikar. Intel'in yeni nesil işlemcilerini tanıtacak olması ve Microsoft'un yeni işletim sistemini tanıtmasının muhtemel olması, 2024 yılının teknoloji dünyası için ne derece hareketli olabileceğini şimdiden bizlere gösteriyor.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce Intel, bu vurguyu kasıtlı olarak mı yaptı? Microsoft, yeni Windows sürümünü 2024 yılında tanıtabilir mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.