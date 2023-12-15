2024'te Tanıtılacak iPad Pro OLED Ekranla Geliyor

2023 yılında zirvede olan Apple, 2024'e odaklanmış durumda. Teknoloji devi, bu yıl hiçbir iPad serisini yenilemedi. Ancak önemli kaynaklar, bu sessizliğin büyük bir sıçrama öncesi olduğunu belirtiyor. İddialara göre, 2024 yılının ilk yarısında tanıtılacak olan iPad Pro modeli, OLED ekrana sahip olacak. Bu haberle birlikte Apple'ın katlanabilir iPhone konusunda da beklemeyi tercih ettiği ortaya çıktı.

2023 yılını yine zirvede tamamlayan Apple, gözünü 2024'e dikmiş durumda. Teknoloji devi, bir ilki gerçekleştirerek bu yıl hiçbir iPad serisini yenilemedi. Önemli kaynaklar, bunun büyük bir sıçrama öncesi sessizlik olarak nitelendiriyor. Zira iPad Pro modelinde de önemli yükseltmeler göreceğiz.

iPad Pro, OLED ekrana sahip olacak

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki Mevcut iPad'lerin tümü LCD ekranlara sahip. Dünya üzerinde birçok Apple takipçisi, OLED ekranlı tabletlerin gelmesini bekliyor. İlk sızıntı bilgiler OLED ekranlı iPad Pro'nun 2025 yılından önce gelmeyeceğini söylüyordu.

Daha sonra cihazın önümüzdeki yıl sahne alabilmesi için çalışıldığı söylentiler arasında yer aldı. Doğruluk payı yüksek haberleriyle tanınan Apple Insider'ın üst düzey yöneticilerden alındığını söylediği bilgilere göre 2024 yılının ilk yarısında tanıtılacak olan iPad Pro modeli, OLED ekrana sahip olacak.

Öte yandan rapor katlanabilir iPhone hakkında da bazı detaylar barındırıyor. Bilindiği üzere Apple, katlanabilir akıllı telefon alanında henüz bir ürün ortaya koymadı. Şirket, herhangi bir trende hemen yetişmektense en iyisini yapmayı hedefleyerek biraz beklediklerini söylüyor.

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Katlanabilir alanında ilk ürününü çıkarmak isteyen Apple'ın görünüşe göre hiçbir acelesi yok. Tedarik raporlarına bakılırsa Apple, ilk katlanabilir ürünlerini 2025 yılından önce piyasaya sürmeyecek. Görünen o ki bir süre daha bu alanda Samsung, OnePlus ve Google gibi şirketlerin yarışını izleyeceğiz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 2024 yılında tanıtılması beklenen iPad Pro, OLED ekranla beklentileri karşılar mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.