2024 Şubat Ayında En Çok Satılan Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD'nin yayınladığı verilere göre, 2024 yılı Şubat ayı son 10 yılın en fazla satış yapılan ayı oldu. İşte en çok satılan sıfır otomobillerin listesi...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD 2024 yılının Şubat ayı verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre son 10 yılın en fazla satış yapılan Şubat ayı 2024 yılına ait oldu. Peki 2024 yılı Şubat ayında en çok satılan sıfır otomobiller hangileri? İşte detaylar…
Sıfır otomobil satışlarında Şubat rekoru! İşte en çok satılan sıfır otomobiller
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD her ay başında olduğu gibi Mart başında da bir önceki ayın verilerini paylaştı. Son 10 yılın en fazla sıfır otomobil satışının yaşandığı Şubat ayında 105 bin 990 adet satış yapıldı. Geçen yılın Şubat ayına göreyse sıfır otomobil pazarında yüzde 30.6 oranında görüldü.
Böylece 2024 yılının ilk iki ayında toplamda 185 bin 691 adet otomobil satışı oldu. Son 10 yıla bakıldığında ise hiçbir yılda bu kadar hızlı bir artış görülmedi. Ayrıca artan faiz oranları ve kısıtlı kredi imkanlarıyla birlikte pazarda düşüş bekleyenler oldukça şaşırdı diyebiliriz.
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Peki 2024 yılının Şubat ayında en çok satılan sıfır otomobiller hangileri?
Renault Clio HB: 5 bin 381
Fiat Egea Sedan: 4 bin 625
Toyota Corolla: 4 bin 356
Renault Megane Sedan: 4 bin 351
Fiat Egea Cross: 2 bin 682
Citroen C4X: 2 bin 249
Chery Tiggo 8 Pro: 2 bin 160
Dacia Sandero Stepway: 1787
Skoda Octavia: 1785
Opel Mokka: 1703
Chery Omoda 5: 1558
Volkswagen Polo: 1489
Hyundai i20: 1474
Opel Crossland: 1406
Hyundai Bayon: 1393
Dacia Duster: 1390
Honda City: 1353
Opel Corsa: 1350
Peugeot 3008: 1337
Chery Tiggo 7 Pro: 1288
Peki siz Şubat ayında en çok satılan sıfır otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…