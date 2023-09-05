2024 Model OLED iPad Pro için 4TB Depolama Müjdesi

Apple'ın 2024'te tanıtacağı ilk OLED iPad Pro modelleri için 4TB'a kadar depolama sunabileceği iddia ediliyor. Bu değişiklik, profesyonel kullanıcıların depolama taleplerini karşılamayı hedefliyor.

Apple'ın bir süredir iPad Pro'da önemli değişiklikler yapmak istediği biliniyor. OLED ekran ve M3 işlemciye ek olarak şimdi de depolamanın artacağı iddia edildi. Yeni bir söylenti, Apple'ın 2024'te tanıtacağı ilk OLED iPad Pro modelleri için 4TB'a kadar depolama sunabileceğini ortaya koydu.

2024 model OLED iPad Pro için 4TB müjdesi

Apple'ın tedarik zincirine yakın kaynaklardan gelen yeni bilgiler, şikretin iPad Pro'ların maksimum depolama kapasitesini arttıracağını iddia ediyor. Halihazırda 2TB'a kadar depolama sunan iPad Pro'larda bu seçenek iki katına çıkararak 4TB'a ulaşacak.

Şirket ilk olarak 2021 yılında görücüye çıkardığı 5. nesil iPad Pro ile 2TB depolama seçeneğini tanıtmıştı. Mevcut 6. nesil modeller de 2 TB depolama alanı sunuyor ve ek olarak 4K'ya kadar ProRes video kaydını destekliyor.

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OLED ekranlara geçiş ve gelişmiş ProRes video kayıt özelliklerinin eklenmesi, profesyonel kullanıcıların depolama taleplerinin artmasına yol açabilir. 4 TB'lık yapılandırma ise büyük dosyalar için yeterli alan sağlayacaktır.

Apple'ın en düşük depolama seçeneğini de iki katına çıkarması muhtemel görünüyor .Yani 2024'te tanıtılacak iPad Pro'da 128GB yerine 256GB temel depolama alanı olabilir. RAM'de de artış yaşanacağı ve 24GB ve hatta 32GB konfigürasyonlara ulaşacağı bildirildi.

Ancak Apple'ın son zamanlarda iPhone ve Apple Watch ile meşgul olduğunu belirtelim. Şirket, 12 Eylül'de iPhone 15 ve Watch Series 9'in tanıtılacağı 'Wonderlust' etkinliğine hazırlanıyor.

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