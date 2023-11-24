2024'e kadar düşen akıllı telefon satışları yeniden yükselişe geçecek

Küresel enflasyon krizi ve teknoloji maliyetlerinin artması, akıllı telefon satışlarını etkiledi. Ancak yeni bir araştırmaya göre, 2024 yılından itibaren satışlar yeniden artacak.

Küresel olarak yaşanan enflasyon krizi ve teknoloji dünyasındaki maliyetlerin artması, kullanıcıların satın alım alışkanlıklarını da etkiledi. Yeni bir araştırmaya göre, 2024'e kadar düşüş yaşayan genel akıllı telefon satışları ise önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçecek.

Akıllı telefon satışları önümzdeki yıl yeniden artacak

Pazar araştırma firması Canalys'in yeni tahminine göre, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının bu yılki düşüşün ardından 2024'te büyümesi bekleniyor. Bu yıl dünya çapında tahmini 1,13 milyar akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşecek. Ancak bu rakam 2022 yılına kıyasla yüzde 5'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Ekonomik koşulların tüm dünyada düzelmesiyle birlikte 2024 yılında sevkiyatların yüzde 4 artış yaşaması bekleniyor. Bu da 1,17 milyar adede ulaşmasıyla düşüşün biteceğini gösteriyor. Orta Doğu'da sevkiyatların yüzde 9 oranında artması beklenirken, bazı pazarlarda şimdiden toparlanma olduğu bildirildi.

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Kullanıcıların da yeni akıllı telefonlar satın almak için daha fazla harcama yapmaya istekli olduğu belirtildi. Buna göre ortalama satış fiyatları şu anda dünya genelinde 440 dolar civarında. Asya-Pasifik bölgesi akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 33'ünü oluşturduğu için önemli bir büyüme görmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Avrupa'nın ise akıllı telefon satışlarında yıllık yüzde 7 artış göstereceği tahmin ediliyor. Şirket, toparlanmanın başlamasıyla birlikte küresel sevkiyatların 2027'ye kadar 1,25 milyar adede ulaşacağını tahmin ediyor.

Ülkemizde ise öğrencilere vergisiz akıllı telefon kampanyasıyla birlikte satışların artması mümkün görünüyor. Vergisiz telefon nasıl alınır sorusunu merak ediyorsanız bu yazımıza gidebilirsiniz.