2024 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklaması sonucunda her şey netleşmeye başlıyor. Peki, bu verilerin açıklanmasıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak?. İşte detaylar!

2024 Bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 TL olacak!

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte her şey netleşmeye başladı. Bu veri sonucunda memur maaşı ve emekli aylığına yapılan zam belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacak.

Zam oranları sonrasında ise bedelli askerliğin ne kadar olacağına dair ihtimaller de ortaya çıktı. Daha öncesinde 122 bin 351 TL olan bedelli askerlik ücretin 182 bin 608 TL'ye çıkması bekleniyor. Bu zamlı tarife, ocak-temmuz 2024 tarihlerde ücret yatıranları etkileyecek gibi duruyor.

2024 yılı memur ve emekli zam oranları belli oldu!

Bedelli askerlik için belirlenen tutar peşin bir şekilde ödeniyor ve taksit yapılmıyor. Aynı zamanda bedelli askerlik için başvuru yapacak olan kişiler, başvurularını hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Milli Savunma Bakanlığı ise ilerleyen zamanlarda bedelli askerliğe ilişkin net bir açıklama yapacak.

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