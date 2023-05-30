2023 Zhongguancun Forumu'nda Yeni Enerjili Araçlar ve Teknolojiler Sergileniyor

Beijing'de düzenlenen 2023 Zhongguancun Forumu'nda temiz enerji çözümlerinden kuantum hesaplama bulut platformlarına kadar birçok yeni teknoloji sergileniyor. Forumda otonom araçlar, hidrojen yakıt hücreleri ve fütüristik sürücü bölümleri de dikkat çekiyor.

ANONS (İngilizce): ZHENG XİN, Xinhua muhabiri:

"Beijing'de devam eden 2023 Zhongguancun Forumu, bilim ve teknoloji sektörlerindeki başarılara ve gelişim trendlerine kapı aralıyor. Bugün sergilenen yeni enerjili araçlar ve konsept otomobillere göz atarak teknolojinin ulaşımda daha yeşil bir geleceğe nasıl güç vereceğini keşfetmeye çalışacağız."

Forumda temiz enerji çözümlerinden kuantum hesaplama bulut platformlarına uzanan bir dizi en yeni teknoloji sergileniyor.

Bu fuarda otonom bir araçtan şişelenmiş su satın almanın farklı bir yolu da bulunabilir.

SES 1 (Çince): LİU MİNGMİN, Neolix Teknoloji Limited Şirketi Pazarlamadan Sorumlu Başkanı:

"2,4 metreküp yük kapasitesine sahip bu model, tek şarjla 200 kilometre yol gidebiliyor. Bu modele dünyada 40'tan fazla kentte metrolarda, ofis binalarında ve kamusal alanlarda rastlanabilir. Sunduğu hizmetlere çevrenizdeki yerlerden ulaşabilirsiniz. Gelecekte insan-makine işbirliğiyle kuryelerin iş yükünü kademeli olarak azaltmayı ve teslimat sektörünü daha az emek yoğun hale getirmeyi umuyoruz. Şu anda günlük 500 ila 800 teslimat gerçekleştiren kuryelerin otonom araçlar yardımıyla günde 1.000 teslimat yapabilmesini bekliyoruz.

Bu yılki fuarda yeni enerjili araçların ön plana çıkmasıyla hidrojen yakıt hücreleri de odak noktası haline geldi.

SES 2 (Çince): PİAO XUNZHE, Hyundai Motor Grubu (Çin) Sektör İşbirliği Departmanı Başkanı:

"Hyundai Motor Grubu ilk defa bu yıl Zhongguancun Forumu'na katılıyor. Çin karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarmayı ve gelecekte karbon nötr olmayı hedeflerken, düşük karbonlu ve yeşil kalkınma, otomotiv sektörünün dönüşümüne yol göstermeye başladı. Günümüzde hidrojen yakıt hücresi teknolojisi, tüm dünyada en yeni sektör haline geldi. Hyundai Motor Grubu, yurtdışındaki ilk hidrojen yakıt hücresi üretim üssünü Çin'de kurmayı tercih ederek Çin pazarına olan güvenini ortaya koymuştur."

Bir kokpitte piyano çalmanın neye benzediğini hayal edebilir misiniz? İşte Çinli otomobil üreticisi Hongqi bunu gerçekleştirmeyi başardı.

SES 3 (Çince): WANG JİAHE, Çin FAW Grubu Limited Şirketi Küresel Ar-Ge Merkezi Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı:

"Bu sürücü bölümü, HQ Akıllı Sistemi (HIS) üzerinde geliştirilen bir konsept. Böyle fütüristik bir sürücü bölümü yaratmak için beş insan duyusu olan görme, duyma, dokunma, koklama ve hissetmeyi bir araya getirdik. Bu kısım, insan-bilgisayar etkileşimi, holografik görüntüleme, el/kol/baş hareketi tanıma ve yüz tanıma gibi teknolojilerden yararlanıyor. Yolcular, elleri ve kolları serbest olduğu için küçük bir akıllı tabletten piyano bile çalabiliyor. Bu tasarımlar, sürüş deneyimini iyileştirip keyif duygusunu artırmanın yanı sıra yolculuğu da daha güvenli hale getiriyor. Teknolojik yenilikler gelecekte yolculuğu daha keyifli getirip insanların hayatlarını kolaylaştırabilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)