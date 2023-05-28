2023 Zhongguancun Forumu'nda Yeni Enerjili Araçlar Ön Plana Çıktı

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Zhongguancun Forumu'nda, yeni enerjili araçlar ve ilgili ürünler konuşuldu.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Zhongguancun Forumu'nun sergi alanındaki HQ Akıllı Sistemli (HIS) otomobil, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin başkenti Beijing'in inovasyon merkezinde sürmekte olan 2023 Zhongguancun Forumu, 30 Mayıs'ta sona erecek. Foruma, bilim ve teknolojik gelişim konularındaki uluslararası işbirliğini tartışmak üzere dünyanın dört bir yanından bilim insanları, kurumlar ve tanınmış inovasyon ve girişimcilik kuruşları katılıyor.

Bu yılki forumda dikkatleri en çok yeni enerjili araçlar ve ilgili ürünler çekti.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Zhongguancun Forumu'nun sergi alanında gösterilen yeni enerjili araç, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Zhongguancun Forumu'nun sergi alanında gösterilen Hyundai hidrojen yakıt hücreli araç, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Zhongguancun Forumu'nun sergi alanındaki HQ Modüler Elektrikli (HME) otomobil, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de Zhongguancun Ulusal Bağımsız İnovasyon Tanıtım Bölgesi'nin sergi merkezini ziyaret eden insanlar, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Zhongguancun Forumu'nun sergi alanında gösterilen yeni enerjili araç, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Zhongguancun Forumu'nun sergi alanında gösterilen Hyundai hidrojen yakıt hücreli araç, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Zhongguancun Forumu'nun sergi alanındaki HQ Akıllı Sistemli (HIS) otomobil, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Zhongguancun Forumu'nun sergi alanındaki HQ Akıllı Sistemli (HIS) otomobili tanıtan görevli, 27 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)