2023 Yılında Türkiye Otomotiv Pazarı Rekor Büyüme Kaydetti

2023 yılı geride kalırken, Türkiye otomotiv pazarı da rekor bir büyüme kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ocak- Aralık döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında ciddi artış olduğu görünüyor. 2022 yılın aynı dönemine göre pazar yüzde 57,4 oranında büyüme oldu. Ayrıca bu artış sadece son aylara özgü değil, 2023 yılı Aralık ayı verilerine göre de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,7'lik satış artışı var.

2023 Yılı Otomotiv pazarında büyük artış yaşandı

Bunun yanı sıra Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan Aralık 2023 Basın Bülteni'ne göre, Türkiye otomotiv pazarı 2023 yılında yüzde 57,4 oranında artarak 1 milyon 232 bin 635 adede ulaştı. Bu artış rakamlarının otomobil ve hafif ticari araç pazarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edildi.

Pazarda en çok tercih edilen araç segmenti yine C segmenti otomobiller oldu. 2022 yılına göre C segmentinde yüzde 78,9'luk satış artışı yaşadı. SUV araçlar da takip eden yıllarda olduğu gibi ilk sıradaki yerini korudu. SUV pazarındaki yüzde 62 artış öne çıkan detaylardan biri.

Elektrikli araç satışları patladı

Günümüzde artık yavaş yavaş elektrikli araçlara geçiyoruz. Bu durumu gösteren en iyi örnek elektrikli araç satışlarında çok ciddi artış yaşanması.

Yani, 2023 yılı rakamlarına göre elektrikli araç pazarı 2022 yılına göre yüzde 833,4 büyümüş. Özellikle 160 kW'ın altındaki elektrikli otomobillerde yüzde 1662'lik ciddi büyüme oranı ile dikkat çekiyor. Yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda elektrikli araçlara olan talep her geçen gün artıyor.

Peki satış oranları nasıl?

Otomobil satışları geçen yılda yüzde 63,2 oranında artarak 967 bin 341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 39,2 artarak 265 bin 294 adet oldu. Aralık ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 37,7 oranında artarak 158 bin 653 adet oldu.

Bunun yanı sıra, 2023 yılında otomobil pazarının yüzde 89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. SUV otomobiller ise yüzde 51,1 pay ve 493 bin 957 adet satış ile en çok tercih edilen araç tipi oldu.

Bunun yanı sıra Benzinli otomobil satışları yüzde 66,8 pay ve 646 bin 385 adet, dizel otomobil satışları yüzde 13,8 pay ve 133 bin 374 adet, hibrit otomobil satışları yüzde 10,8 pay ve 104 bin 804 adet, elektrikli otomobil satışları yüzde 7,5 pay ve 72 bin 179 adet, otogazlı otomobil satışları yüzde 1,1 pay ile 10 bin 599 adet oldu.

Volkswagen geri döndü! Satışlar yıllar sonra arttı

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 1662 artarak yüzde 72,4 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 318,1 artarak yüzde 27,6 pay aldı.

Ayrıca otomobil pazarı motor hacmine göre; 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 51,7 artarak yüzde 80,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 64,5 artarak yüzde 0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışlarıyüzde 84,5 artarak yüzde 0,3 pay aldı.

Türkiye otomotiv pazarı büyümesi 2023

SegmentBüyüme OranıSatış Adedi Otomobil%63,2967.341Hafif Ticari Araç%39,2265.294Toplam%57,41.232.635

Otomobil pazarı büyümesi 2023

Gövde TipiBüyüme OranıSatış Adedi SUV%51,1493.957Sedan%26,6257.469Hatchback%20,4196.854Station Wagon%0,65.759MPV%0,44.173Diğer%0,87.660

Otomobil pazarı büyümesi 2023 (Motor tipine göre)

Motor TipiBüyüme OranıSatış Adedi Benzinli%58,1646.385Dizel%29,1133.374Hibrit%62,8104.804Elektrikli%833,472.179Otogazlı%27,610.599

Bunun yanı sıra pazarın emisyon seviyelerine göre; 100-120 gr/km arasındaki otomobiller yüzde 34,8 pay ve 336 bin 993 adet, 140-160 gr/km arasındaki otomobiller yüzde 22,5 pay ve 217 bin 468 adet aldı. Otomatik şanzımanlı otomobiller; yüzde 83,1 pay ve 803 bin 877 adet ile manuel şanzımanlı otomobiller yüzde 16,9 pay ve 163 bin 464 adet aldı.

Ayrıca, Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 75,1 pay ve 199 bin 305 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 11,1 pay ve 29 bin 343 adetle 2. sırada yer aldı.

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